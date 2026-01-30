Ukrajina zostrelili 80 zo 111 ruských dronov, ktorými Moskva v noci zaútočila

Rusko v noci na piatok zaútočilo na Ukrajinu viac ako sto dronmi a jednou raketou. Informovalo o tom ukrajinské letectvo a dodalo, že Rusi vypálili balistickú raketu Iskander-M z ruskej Voronežskej oblasti. Podľa predbežných údajov ukrajinská protivzdušná obrana zostrelila 80 nepriateľských bezpilotných lietadiel.
EÚ plánuje v deň štvrtého výročia ruskej invázie na Ukrajinu schváliť 20. balík sankcií voči Rusku
Kremeľ podnikol útok len deň po tom, čo americký prezident Donald Trump oznámil, že Moskva súhlasila s tým, že počas mrazivého počasia zastaví útoky na Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá. Šéf Bieleho domu dodal, že o to osobne požiadal ruského prezidenta Vladimira Putina. Podľa Trumpa s tým ruský vodca súhlasil a sľúbil, že týždeň nebude vykonávať útoky. Trump svoje vyhlásenie nijako bližšie nekonkretizoval a Moskva sa k nemu zatiaľ nevyjadrila.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že ak Rusko zastaví útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru, Kyjev urobí to isté aj voči Moskve. Zároveň povedal, že ráta s tým, že Washington zabezpečí, aby Rusko dohodu dodržalo. Ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru v uplynulých dňoch nechali milióny ľudí počas mrazivého zimného počasia bez dodávok elektriny a tepla.