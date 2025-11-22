Mladík Honzek má smolu, asi má po sezóne. Čo sa stalo? - VIDEO

Mladý slovenský hokejový útočník Samuel Honzek z tímu zámorskej NHL Calgary Flames má možno po sezóne. Podstúpil totiž operáciu zranenej hornej časti tela.
Očakáva sa, že vynechá zvyšok sezóny, keďže na zotavenie bude podľa lekárov potrebovať až šesť mesiacov. Dvadsaťjedenročný trenčiansky rodák tak príde o účasť na ZOH 2026 v Taliansku a pravdepodobne aj majstrovstvá sveta.
Tréner Ryan Huska na oficiálnom webe profiligy uviedol, že operácia prebehla úspešne, no ide o nepríjemnú správu. „Hráč spolu s lekárskym tímom sa musel rozhodnúť o najlepšom postupe. Pre mladého hokejistu je dôležité, aby sa zotavil správne. Pozitívne je, že rehabilitácia prebehne u nás v Calgary, čo je najlepšia možnosť pre neho aj pre nás,“ povedal Huska.
Honzek sa zranil 15. novembra mimoriadne nešťastne. V zápase sa zrazil so spoluhráčom Mikaelom Backlundom počas zápasu proti Winnipeg Jets, ktorý Flames prehrali 3:4 po samostatných nájazdoch. Predtým bol jeho stav neistý a klub chcel jeho stav vyhodnocovať na týždennej báze.
I hope Sam Honzek is ok after this massive collision between him and Mikael Backlund.
Honzek was having a good rookie season and I think he is on the verge of breaking out offensively.
Hopefully we will see him on the bench in the 3rd period. pic.twitter.com/bTXiGE8pYw
— Robert Munnich (@RingOfFireCGY) November 16, 2025
Honzek mohol byť kandidátom na účasť vo farbách slovenskej reprezentácie pod piatimi kruhmi v Miláne a Cortine d’Ampezzo, no zranenie mu to znemožní.
Slovenský mladík sa do zámorskej profiligy dostal prostredníctvom draftu nováčikov, vedenie Flames si ho v roku 2023 vybralo v 1. kole zo 16. pozície. V aktuálnej sezóne zasiahol do osemnástich duelov, zaznamenal v nich dva góly a dve asistencie. V tej predchádzajúcej absolvoval 5 stretnutí a nebodoval.