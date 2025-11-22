Mladík Honzek má smolu, asi má po sezóne. Čo sa stalo? - VIDEO

Mladý útočník Calgary Flames podstúpil operáciu po zranení v hornej časti tela, ktoré utrpel pri zrážke so spoluhráčom.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Samuel Honzek
Slovenský útočník Samuel Honzek si oblieka dres tímu Calgary Flames počas draftu NHL. Nashville, 28. jún 2023: Foto: SITA/AP
Kanada Ľadový hokej Ľadový hokej z lokality Kanada

Mladý slovenský hokejový útočník Samuel Honzek z tímu zámorskej NHL Calgary Flames má možno po sezóne. Podstúpil totiž operáciu zranenej hornej časti tela.

Očakáva sa, že vynechá zvyšok sezóny, keďže na zotavenie bude podľa lekárov potrebovať až šesť mesiacov. Dvadsaťjedenročný trenčiansky rodák tak príde o účasť na ZOH 2026 v Taliansku a pravdepodobne aj majstrovstvá sveta.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Tréner Ryan Huska na oficiálnom webe profiligy uviedol, že operácia prebehla úspešne, no ide o nepríjemnú správu. „Hráč spolu s lekárskym tímom sa musel rozhodnúť o najlepšom postupe. Pre mladého hokejistu je dôležité, aby sa zotavil správne. Pozitívne je, že rehabilitácia prebehne u nás v Calgary, čo je najlepšia možnosť pre neho aj pre nás,“ povedal Huska.

Honzek sa zranil 15. novembra mimoriadne nešťastne. V zápase sa zrazil so spoluhráčom Mikaelom Backlundom počas zápasu proti Winnipeg Jets, ktorý Flames prehrali 3:4 po samostatných nájazdoch. Predtým bol jeho stav neistý a klub chcel jeho stav vyhodnocovať na týždennej báze.

Honzek mohol byť kandidátom na účasť vo farbách slovenskej reprezentácie pod piatimi kruhmi v Miláne a Cortine d’Ampezzo, no zranenie mu to znemožní.

Slovenský mladík sa do zámorskej profiligy dostal prostredníctvom draftu nováčikov, vedenie Flames si ho v roku 2023 vybralo v 1. kole zo 16. pozície. V aktuálnej sezóne zasiahol do osemnástich duelov, zaznamenal v nich dva góly a dve asistencie. V tej predchádzajúcej absolvoval 5 stretnutí a nebodoval.

Viac k osobe: Samuel Honzek
Firmy a inštitúcie: Calgary Flames
Okruhy tém: NHL Slováci v NHL Slovenskí hokejisti slovenský hokejový útočník
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk