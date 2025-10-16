Honzek opäť nebodoval, ale bol vyťažený v oslabení. Calgary so štvrtou prehrou za sebou

Hokejistom Calgary Flames sa v novom ročníku NHL nedarí. Na ľade Utahu prehrali 1:3, čo bola už štvrtá prehra zverencov Ryana Husku v neprerušenej sérii. Slovenský útočník Samuel Honzek opäť nechýbal v zostave Flames a opäť nebodoval.
V treťom útoku po boku švédskeho kapitána Mikaela Backlunda a Američana Blaka Colemana odohral 13 minút s dvoma strelami na bránku a jedným blokom. Pri neúčasti zranených hráčov vrátane krajana Martina Pospíšila Honzek v úvode sezóny odohral už tri zápasy, ale bez bodového zisku. V súboji proti Utahu Honzek strávil na ľade vyše troch minút počas oslabení svojho tímu. Väčší podiel času v oslabeniach mal iba päťminútový Coleman. Hostia ubránili všetkých šesť presiloviek domácich v zápase. Ušla im však druhá tretina, v ktorej Barrett Hayton a JJ Peterka otočili z 0:1 na 2:1.
„V druhej tretine súper pridal na dôraze a my sme nestíhali. Prišli naše fauly a oslabenia. Naši hráči v oslabení však odviedli dobrú robotu,“ skonštatoval tréner Ryan Huska podľa webu NHL.
Florida po troch výhrach z úvodu sezóny prehrala druhýkrát za sebou. Obhajca triumfu v Stanleyho pohára podľahol v Detroite 1:4 a podiel na tom mal aj 36-ročný krídelník v drese „červených krídel“ Patrick Kane. Presilovkovým gólom na 2:0 položil základ tretiemu víťazstvu svojho tímu v neprerušenej sérii. Bol to 894. gól Kana v jeho úchvatnej kariére v NHL, 500 gólov pred ním dosiahli v profilige iba piati Američania. Aktuálne v novej sezóne má na konte 5 bodov za 2 góly a 3 asistencie.
„Niekedy to tak vyjde, že o zápase rozhodne presilová hra. Sme radi, že sa to potvrdilo. Výborný bol aj Talbot v bránke,“ zhodnotil tréner Detroitu Todd McLellan.