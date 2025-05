Mladí Slováci nestačili v semifinále MS na Kanaďanov, ale v dueli o bronz chcú nechať na ľade život

Hokejisti Slovenska do 18 rokov sa nepredstavia vo finále majstrovstiev sveta v USA. Zverenci trénera Martina Dendisa nestačili v piatkovom semifinále na favorizovaných Kanaďanov, ktorým podľahli 0:4. Napriek tomu môžu prísť domov s medailou, v sobotňajšom dueli o 3. miesto so začiatkom o 21.30 h SELČ si zahrajú o bronz proti domácim Američanom.

Straka hovorí o hrdosti a odhodlaní

Úvodné dve tretiny ponúkli vyrovnaný priebeh. Slováci mali na začiatku prvej časti hry k dispozícii dve presilovky vrátane päťminútovej, no nepresadili sa. Naopak, v neskoršom priebehu začal mať tím spod Tatier problémy s disciplínou a v tretej tretine všetky tri kanadské góly padli v početnej výhode „javorových listov“.

„Myslím si, že keby sme boli disciplínovanejší, tak by sme dnes mohli uspieť. Bola to vyrovnaná partia s Kanadou. Som hrdý na chalanov, ako sme tam bojovali a nechali tam všetko. Treba to zahodiť za hlavu, pretočiť stranu, dobre sa pripraviť a zobrať medailu. Viem už teraz povedať za chalanov, že sme schopní nechať na ľade aj život, aby sme získali medailu,“ povedal podľa webu hockeyslovakia.sk útočník slovenského tímu Andreas Straka.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Tréner Dendis chváli tímový výkon

Tréner Dendis po zápase pochválil hráčov za obetavý a tímový výkon. „Na konci dňa sa síce radujú Kanaďania, ale ja som maximálne hrdý na chalanov za to, čo predviedli. Dali sme si šancu vyhrať zápas. Prehrali sme zápas, ale život ide ďalej. Vyspíme sa na to a ideme od nuly do ďalšieho zápasu. Verím, že sme potešili veľa ľudí na Slovensku, ktorí sledovali zápas. Urobíme všetko preto, aby sme domov priniesli medailu,“ skonštatoval Dendis.

Reprezentácia do 18 rokov sa prebojovala medzi najlepšie kvarteto svetového šampionátu po tretí raz v rade. Na predchádzajúcich dvoch MS obsadila zakaždým 4. miesto. V minulosti slovenská „osemnástka“ získala na MS tejto vekovej kategórie dve medaily – striebro v ruskom meste Jaroslavľ v roku 2003 a bronz v roku 1999 na šampionáte v nemeckých mestách Füssen a Kaufbeuren.