Slovenská osemnástka sa na MS v USA naladila triumfom nad rovesníkmi zo Švajčiarska - VIDEO, FOTO

Slovenská reprezentácia hokejistov do 18 rokov má za sebou generálku na svetový šampionát tejto vekovej kategórie, ktorý na zverencov trénera Martina Dendisa čaká už od stredy v USA. Mladí Slováci na predmestí Dallasu zdolali rovesníkov zo Švajčiarska 2:1.

Duel sa hral v meste Frisco, ktoré bude hostiť aj B-skupinu MS „18“ a medailové vyvrcholenie turnaja. Slovenskí mladíci budú súčasťou A-skupiny a v meste Allen ich čakajú postupne súboje proti výberom Fínska, Kanady, Nórska a Lotyšska.

„Sme radi, že sme si dali súboj opäť na malom klzisku. Bol to náročný zápas, Švajčiari sú náročný súper. Chlapci však ukázali, aká sú partia a vybojovali víťazstvo. Chceme hrať stále v útoku, tlačili sme sa do bránky, párkrát sme ich zavreli v útočnom pásme. Navyše sme dobre ubránili oslabenia, hádzali sa do striel, blokovali strely, brankári výborne chytali. Ale do budúcna sa musíme vyvarovať zbytočným faulom. Chlapcov chcem pochváliť, podali tímový výkon, každý hráč obetoval svoje ego pre tím a tým sme vyhrali zápas,“ zhodnotil kouč Dendis podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu ľadového hokeja.

O triumf v generálke sa postarali gólmi Alex Mišiak a Kristián Kriška v I. resp. II. tretine, súper skorigoval až v posledných minútach stretnutia.

„Bola do dobrá previerka pred turnajom, som rád, že sme ju zvládli a zápas doviedli do víťazného konca. Podarilo sa mi dať gól, ale nie je to iba o mne. Každý chalan bojoval, som za to vďačný. Toto bude platiť aj na ostatných súperov – korčuľovať, zrážať sa, bojovať a hrať obetavo,“ uviedol útočník Mišiak.

„Hrali sme hlavne ako kolektív, veľa striel sme zablokovali a z toho sme mali šance. Tlačili sme sa do bránky a podarilo sa nám aj skórovať. Ja s Lukášom Tomkom sme skočili zo striedačky, Patryk Zubek videl ‚Tomkiča‘ ten mi to nechal, ja som len skúsil vystreliť na bránku a padlo to tam. Musíme hrať svoj hokej a s týmto tímom môžeme poraziť každého,“ myslí si Kriška.

V generálke mladí slovenskí hokejisti prestrieľali súpera 29:15. A už v stredu ich čaká „ostrý“ zápas proti Fínom.