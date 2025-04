Deväťgólová facka od Kanady! Dvojgólový Chrenko: Neviem prečo, ale zrútili sme sa - VIDEO

V prvom zápase čisté konto brankára proti Fínom a v druhom takmer desať inkasovaných gólov od Kanaďanov.

Slovenskí hokejisti do 18 rokov prehrali vo svojom druhom vystúpení na majstrovstvách sveta v texaskom Allene s Kanaďanmi 2:9 (0:5, 1:1, 1:3) a v tabuľke A-skupiny im s 2 bodmi patrí štvrtá priečka.

Dva góly Chrenka

Prvý gól strelili Kanaďania Cameronom Schmidtom v 13. min, ale potom do konca prvej tretiny pridali ďalšie štyri a bolo prakticky po zápase. Od druhej tretiny nahradil v bránke Slovenska Michala Prádela Samuel Hrenák a inkasoval až v 38. min opäť z hokejky Schmidta v presilovej hre Kanady. Krátko na to Tomáš Chrenko strelil prvý zo svojich dvoch gólov v zápase.

Druhý pridal 17-ročný útočník Nitry v 45. min a znížil ním na 2:6. Lenže do konca zápasu už slovenskí hokejisti neskórovali, zatiaľ čo Kanaďania pridali ešte tri zásahy, autorom dvoch bol Braeden Cootes. Celkovo až štyri z deviatich kanadských gólov padli po súhre v presilových hrách.

Zrútili sa…

„Nemôžeme byť spokojní. Mali sme dobrý štart do zápasu, mali sme aj šance, skóre sme mohli otvoriť my. Kanada nám dala dva rýchle góly v našej oslabovke a, neviem prečo, zrútili sme sa. Teraz musíme dobre zregenerovať, dať si zajtra tréning a s čistou hlavou pôjdeme do ďalšieho zápasu. Chceme vyhrať každý zápas, ktorý nás čaká. Pôjdeme do toho naplno,“ uviedol Tomáš Chrenko na webe Slovenského zväzu ľadového hokeja.

Vzal to na seba

Tréner Martin Dendis prevzal zodpovednosť za nie dobrú prípravu hráčov na zápas. Aspoň tak to povedal v hodnotení stretnutia proti Kanade.

„Za to sa im musím ospravedlniť. Chcem hráčov zároveň pochváliť. Som hrdý, ako bojovali za nepriaznivého stavu. Za stavu päť na päť tam bolo veľmi veľa dobrých vecí, aj keď opticky to tak nevyzerá. Do ďalších zápasov musíme mať dobrú disciplínu, hrať vo vyrovnanom počte. Zároveň, keď máme šance, musíme ich premieňať,“ skonštatoval Dendis.

Slováci majú v piatok deň voľna. V sobotu na nich čakajú od 19.00 h SELČ rovesníci z Lotyšska. Tí majú zatiaľ na konte 2 body za výhru nad Nórmi 2:1 po nájazdoch.