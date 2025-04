Mladí Slováci strelili Nórom 9 gólov, Chrenko je s 5 gólmi najlepší strelec MS - VIDEO

V jednom zápase inkasovaných deväť gólov a v tom ďalšom zasa deviatka venovaná zdecimovanému súperovi.

Na majstrovstvách sveta do 18 rokov sa toto podarilo slovenským hokejovým mladíkom, keď v A-skupine najprv prehrali s Kanaďanmi 2:9 a potom prevalcovali Nórov 9:1.

Podstatné je, že s 5 bodmi po troch zápasoch si už Slováci v texaskom Allene vybojovali postup do štvrťfinále.

Rýchly prvý gól

Slovenským hokejistom trvalo 67 sekúnd, kým prvýkrát skórovali. Nórsku obranu odomkol ako prvý Ján Chovan v presilovej hre. Neskôr tento hráč pridal ďalšie dva góly a spoločne s Tomášom Chrenkom si pripísaní cenený hetrik. Po góle do nórskej bránky pridali aj Tobias Tomík, Andreas Straka a Martin Kalis.

Päť gólov za 12 minút

Slováci definitívne zlomili Nórov piatimi gólmi od dvadsiatej do 32. minúty. Potom sa zápas už len dohrával, jediný gól severanov dosiahol 8 sekúnd pred koncom druhej tretiny Niklas Aaram Olsen.

Napadalo im to

„Bol to výborný zápas z našej strany. Od začiatku sme išli naplno, makali sme tímovo. Nórov sa nám darilo zatvárať v útočnom pásme a sme len radi, že nám to takto napadalo. Nórov sme mali napozeraných, ale sústredíme sa naďalej na našu hru,“ povedal Tomáš Chrenko na sociálnych sieťach SZĽH.

Ďalší hetrikový strelec Chovan skonštatoval:

„Dať tri góly v zápase je skvelý pocit, ale my musíme najmä dobre zregenerovať a sústrediť sa na ďalší zápas.“

Pochvala od trénera

Tréner Martin Dendis pochválil výkon tímu založený tímovom duchu, ale vyzdvihol aj strelecký prínos niektorých hráčov a výkon brankára.

„Sme radi, že to dnes padlo viacerým chalanom, ale my to máme postavené na tímovosti. Nám je jedno, kto dá gól, my sme radi, že sme zápas vyhrali. Chcem dnes pochváliť oslabové hry, chlapci výborne blokovali strely, zároveň naše presilovky a Miša Prádela, ktorý bol vynikajúci v bránke. Stále sú veci, ktoré chceme zlepšiť,“ cituje Dendisa web Hockeyslovakia.sk.

Naplno proti Lotyšom

V poslednom vystúpení v A-skupine v Allene mladí Slováci nastúpia v pondelok od 19.00 h proti rovesníkom z Lotyšska. Lotyši v sobotu prehrali s Fínmi 2:10 a na konte zatiaľ majú 2 body za triumf po nájazdoch nad Nórmi.

O vyššie miesto

Ak Slováci zdolajú Lotyšov za 3 body, môžu skončiť v A-skupine na druhom mieste a mať tak lepšiu východiskovú pozíciu pred štvrťfinále.

„Lotyši budú určite nepríjemnejší ako Nóri, ale nám to neprekáža. Pôjdeme do nich naplno,“ vyhlásil Chrenko, ktorý strelil na MS18 už 5 gólov a spolu so Švédom Filipom Ekbergom sú na čele poradia strelcov.