Mladí Slováci sa neboja Fínov. Z tímu semifinalistu spred roka zostalo 10 hráčov

Už len niekoľko hodín zostáva do úvodného vystúpenia mladých Slovákov na majstrovstvách sveta v hokeji do 18 rokov. V texaskom Dallase budú ich súpermi v stredu od 19.00 h SELČ rovesníci z Fínska.

V Credit Union of Texas Event Center odohrajú zverenci trénera Martina Dendisa všetky zápasy základnej skupiny. Miestny ľad si už vyskúšali na intenzívnom tréningu.

Fíni sú kvalitní

„Bol to dobrý tréning, trošku sme si oťukali prostredie a bolo to fajn,“zhodnotil kapitán výberu SR18 Luka Radivojevič na webe Hockeyslovakia.sk. Ofenzívny bek z tímu Muskegon Lumberjacks v USHL pripomenul aj posledný prípravný zápas, v ktorom Slováci zdolali Švajčiarov 2:1:

„Proti Švajčiarom sme odohrali dobrý zápas, takto by sme chceli nastúpiť aj do turnaja. Fíni budú hrať fyzicky a kvalitne v defenzíve. Bude to zaujímavé, lebo oni majú svoje kvality, my tiež. Uvidíme, kto vyhrá.“

Slováci pôsobia pred zápasom proti Fínom sústredene a odhodlane, čo potvrdil aj člen prvej útočnej formácie Ján Chovan hrajúci už pár rokov vo Fínsku za mládežnícke tímy Tappara Tampere.

Jeden za druhého

„Najmä sa musíme sústrediť na seba, robiť malé veci, bojovať jeden za druhého. Vtedy ich môžeme poraziť. Fínov poznám veľmi dobre, mám tam spoluhráčov z klubu. Aj ja sa budem sústrediť na seba, na svoj tím a pokúsim sa zahrať čo najlepšie,“ uviedol 18-ročný center.

Bojovnosť a tímový výkon

Podľa trénera Martina Dendisa sa v poslednom predzápasovom tréningu zamerali na systémové veci.

„Pozeráme sa na to, čo chceme hrať my, aký chceme byť tím. Chceme sa prezentovať bojovnosťou a tímovým výkonom. Chlapci sa tešia na majstrovstvá sveta, to je základ,“ skonštatoval Dendis na webe SZĽH.

Okrem Fínov budú súpermi Slovákov v základnej skupine aj Kanaďania (24. 4.), Nóri (26. 4.) a Lotyši (28. 4.). Slovenskí hokejisti obhajujú na MS do 18 rokov štvrté miesto z ostatných dvoch rokov.

Začiatok od nuly

Až desať hráčov si pamätá vlaňajší majstrovský turnaj vo Fínsku. Mnohí mali dôležité úlohy v tíme už pred rokom – spomenutý obranca Luka Radivojevič aj útočníci Tobias Tomík, Ján Chovan, Tomáš Chrenko či Adam Nemec.

„Každý ročník má svoj príbeh. Čo bolo, to bolo. Pretočili sme stranu a začíname od nuly,“ dodal tréner Dendis.