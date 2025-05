ONLINE - Hokej MS U18: (Kanada - Slovensko): Po druhej tretine prehrávame nešťastným vlastným gólom

Slovenskí hokejisti do 18 rokov sa prebojovali do semifinále majstrovstiev sveta.

V americkom Allene si vo štvrťfinále poradili s Nemcami 3:2 a po tretí raz za sebou zabojujú na tomto najvyššom fóre o medaily.

Cenné kovy z toho vtedy neboli, no o reparát sa pokúsia aj tentoraz. Podarí sa im to?

V semifinále mali Slováci za súpera Kanaďanov, ktorí vo štvrťfinále zdolali Čechov 3:2 po predĺžení. Druhú semifinálovú dvojicu tvorili Američania a Švédi.

Na turnaji sú hráči „javorových listov“ bez prehry. V skupine nestratili ani bod. Slováci tam prehrali iba raz a to práve proti Kanaďanom 2:9. Postupne rodáci spod Tatier zdolali Fínov, Nórov, Lotyšov a Nemcov.

Z desiatich ostatných vzájomných stretnutí s týmto súperom sa naši hokejisti netešili z víťazstva ani raz. Išlo o súboje na MS, na turnaji Hlinka-Gretzky Cup či v príprave.

Majstrovstvá sveta v hokeji hráčov do 18 rokov Comerica Center (Frisco) Kanada 1–0 Slovensko (0:0, 1:0) hralo sa od 22.00 h Góly:

21:52 – 1:0 X. Villeneuve (E. Thata)

Vylúčenia:

00:24 M. Gard – 2 min. (sekanie)

04:23 B. Martin – 5+20 min. (nedovolené bránenie)

10:36 K. Verhoeff – 2 min. (nešportové správanie)

10:36 T. Tomík – 2 min. (nešportové správanie)

12:15 L. Novák – 2 min. (hákovanie)

23:50 T. Chrenko – 2 min. (zdržovanie hry)

29:31 J. Dubravík – 2 min. (nešportové správanie)

31:54 J. Nesbitt – 2 min. (hrubosť)

33:53 tím Slovenska – 2 min. (príliš veľa hráčov na ľadovej ploche) strely na bránu: 0:0 (12:10, 12:6, 0:0), vylúčenia: 3:5 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, rozhodcovia: Richard Magnusson (Švéd.), Janne Wuorenheimo (Fín.) – Luka Makinen (Fín.), Rasmus Stromberg (Švéd.) Zostavy:

Kanada: Ivankovic – Smith, Verhoeff, Carels, Beauchesne, Lin, Huang, Villeneuve – Katzin, Reschny, Martin – Roobroeck, Cootes, Schmidt – Kilfoil, Czata, Kindel – Gard, Nesbitt, Hopkins – Di Iorio

Slovensko: Prádel – Rusznyak, Radivojevič, Lisý, Čapoš, Kalman, Goljer, Zubek – Mišiak, Chovan, Dubravík – Nemec, Chrenko, Svrček – Straka, Kalis, Tomík – Novák, Murin, Kriška – Tomka

I. tretina

Už v 24. sekunde prišlo k útočnému faulu Kanaďanov. Lenže favorizovaní hokejisti zahrali oslabenie výborne. Až na jedno zaváhanie, keď stratili puk a pred brankárom sa ocitol Tomka, no akoby nečakal, že sa dostane k puku a zakončil až, keď bol Ivankovic pripravený na zákrok.

Obranca Rusznyak nešťastne spadol a narazil si zrejme členok o mantinel. Minimálne nateraz odišiel do šatne.

Tvrdí Kanaďania tvrdo narazili na mantinel nášho najlepšieho strelca na turnaji Chrenka. Ten to nečakal a dlho ležal na ľade. Aj on putoval do šatne. Rozhodcovia si tento zákrok šli pozrieť na video a usúdili, že Martin v dueli dohral. Nasledovala päťminútová slovenská presilovka.

Chrenko sa vrátil na ľad a zahral si aj v presilovej hre, kde mal veľkú šancu z medzikružia, no netrafil bránu súpera.

Hráči „javorových listov“ zahrali oslabenie famózne a prakticky bez problémov ho prežili bez inkasovanému gólu.

V prvej presilovke hre Kanady zvonila žŕdka na našej bráne, no Prádel ostal neprekonaný.

II. tretina

Prvý gól v súboji padol až v 22. minúte. Nevinná strela z kanadskej hokejky modrej čiary skončila za naším gólmanom. Bol to teč dokonca dvoch slovenských hráčov. Nešťastný zásah – 1:0.

Od toho času boli aktívnejší Kanaďania, podržal nás však Prádel a dobre brániaci a blokujúci hráči. Stále sa držíme v stretnutí o finále proti veľkému favoritovi celého turnaja.

V oslabení sa rútil Tomka sám na kanadského brankára, no ten ostal pri jeho kľučke pozorný.

III. tretina