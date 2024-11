Miro Jaroš vydal nový album. Namaľoval sa a spravil zo seba rockera

Populárny spevák Miro Jaroš prichádza s novým rodinným albumom, ktorý je pokračovateľom je poslednej, platinovo ocenenej štúdiovky Disko. Piesne z novinky vznikli ešte, keď Miro so svojím tímom pracovali na albume Disko a napísali oveľa viac pesničiek, než tie, čo sa na nosič podarilo nahrať.

„Po tom, aká veľká bola odozva naň, som sa rozhodol, že dáme našim fanúšikom darček a vydáme aj ostatné pesničky. Album som nazval jednoducho ‚Ešte viacej Disko‘ a je na ňom 7 nových pesničiek a remixy našich najväčších hitov v ešte tanečnejších podobách,“ približuje spevák obsah čerstvo vydaného albumu.

Z výsledku je nadšený

Pesničky na Ešte viacej Disko zremixovali Mark Dann, Randy Gnepa, Aston Erick, Robert Burian aj Milan Lieskovsky, pričom finálny sound albumu dodal spomínaný Randy Gnepa, ktorý s Mirom dlhoročne spolupracuje.

„Z výsledku som nadšený. Keď si ten album púšťam, tak sa mi chce tancovať ešte viac, ale čo ma teší úplne najviac, je to, že pesničky riešia opäť témy, ktoré podľa mňa môžu spraviť svet krajším,“ teší sa Miro Jaroš, že jeho skladby nie len skvelo znejú, ale približujú témy, ktoré sa vryjú do pamäte i srdiečka nie len najmenších poslucháčov.

Pesnička, ktorá otvára album sa volá „Ohňostroj“ a je o tom, že každý z nás je výnimočný a má v sebe svetlo, ktoré môže zanechať stopu na tomto svete. „V ďalšej pesničke s názvom ‚Superhrdina‘ spievam, že každý chlapec či dievča môžu byť superhrdinami, pretože vlastnia tú najväčšiu zbraň – srdce v hrudi, ktorým dokážu robiť zázraky,“ odokrýva spevák význam ďalšej skladby.

Hudba nemusí byť len o zábave

Skladba P.A.R.T.Y. je prerábkou známeho hitu „Cuba“ od Gibson Brothers z roku 1979 a je o tom, že najväčším darom môžu byť napríklad aj kamaráti. V spolupráci s útulkom vznikla pesnička Tuláčik, ku ktorej spevák stihol natočiť videoklip a stal sa virálnym, za mesiac sa pýši viac než 1 100 000 pozretiami.

Foto: Peter Frolo.

„Som presvedčený o tom, že hudba nemusí byť len o zábave, ale môže urobiť svet krajším. Môže motivovať k tomu, aby sme sa mali radi, spravili denne nejaký dobrý skutok a viac sa spájali než rozdeľovali. Viem, že nemám moc zachraňovať rodiny, ale ak aspoň kúsok môžem dopomôcť k tomu, že sa rodiny budú zabávať a tým pádom si doma vytvárať prostredie, v ktorom im je dobre, a to považujem za úspech. Preto som rád, že na albume sú aj remixy pesničiek ‚Disko‘ alebo ‚Dospelý‘, pretože v nich ten odkaz počuť najviac,“ vysvetľuje Miro voľbu zremixovaných hitov z albumu Disko.

Na albume sa objavuje aj pieseň O chobotničke, ktorú Miro napísal v lete v Chorvátsku, keď mu chýbala mama.

„Pozeral som sa na more a vymyslel som príbeh o chobotničke, ktorú vyloví starý rybár a unáša ju v loďke ďaleko preč od jej mamičky. Opisujem v nej chobotničkin smútok a to, ako jej mama chýba, pýta sa, čo bude bez nej teraz robiť? Myslím, že môj vlastný smútok sa pretavil práve do tej pesničky, bola pre mňa sčasti aj takou terapiou. V pesničke pre deti to, samozrejme, skončí dobre,“ hovorí spevák, že do skladieb pretavuje i vlastné pocity či situácie, ktoré mu ovplyvnili život.

Naša rodina nemá rada disko

Titulnou skladbou minuloročného albumového hitu bolo rovnomenné „Disko“. Za rok od jej zverejnenia dosiahla vyše 10 000 000 pozretí na YouTube. Spieva sa v nej – „Naša rodina rada disko má…“ ako si vysvetliť nahrávku z nového albumu „Naša rodina nemá rada disko“?

„Nazval by som to možno recesiou na pesničku Disko. Túto pesničku som nahral pre všetkých, ktorí majú radšej tvrdšiu, gitarovú hudbu. Chcel som si vyskúšať niečo nové a aj sám sa zabaviť. (V pesničke sa spomína rock, metal aj punk). Zavolal som Michalovi Žitňanskému z kapely Zoči Voči a požiadal som ho o pomoc, potešilo ma, keď súhlasil a so svojou kapelou mi pomohli s hudbou na pesničku „Naša rodina nemá rada disko“. V štúdiu na to dohliadal aj Jimi Cimbala, ktorý do nej nahral basu. Ja som napísal text a nahrali sme to. Vtedy som zistil, aké neprirodzené je pre mňa kričať pri spievaní a zo štúdia som išiel vykričaný a bez hlasu. Michal Žitňanský ma podporil vokálmi, nahrali sme deti a myslím, že to dopadlo super. Je to úplne iná pesnička, než sú moji fanúšikovia pri mne zvyknutí, verím však, že mi tento úlet odpustia a zabavia sa s nami,“ opisuje Jaroš skladbu, ktorú by od neho asi nikto nečakal.

https://www.youtube.com/watch?v=ykCTEQFqfdY

Spevák pesničke doprial i video, ktoré svetlo sveta uzrelo pri vydaní nosiča a objavuje sa v ňom niekoľko známych tvárí. Okrem Michala Žitňanského, z kapely Zoči Voči v úlohe otca, si mamičku zahrala Mirka Kelbel, gitaristka z kapely Desmod.

„Pri nakrúcaní sa prekonávali aj strachy. Obrovská tarantula vzbudzovala veľký rešpekt, no napokon sa deti, Miška s Tobim osmelili a chytili ju do rúk, aby mohla po nich loziť. Ja som sa radšej držal ďalej:) Som rád, že pozvanie prijala aj Danka Gudabová, ktorá si znova zahrala susedu. A ja som si po prvýkrát pred kamerou vyskúšal, aké je to byť rockerom. Zmenili mi účes, namaľovali oči aj nechty. Bola to zaujímavá skúsenosť,“ spomína Miro na chvíle na pľaci.

Scenár ku klipu napísal samotný spevák a režisér Pierre Lexis so svojím tímom odviedli skvelú prácu. „Opäť sa v štúdiu stavala scéna, ktorú sme si sami navrhli a vyrobili. Som vďačný celému tímu, ktorý na tom pracoval. Nebolo to ľahké, ale dali sme to,“ dodáva spevák k nakrúcaniu.

Poslucháčska DISKO párty

„Album vychádza v čase, keby sa už naplno venujem príprave vianočných koncertov, tak som sa rozhodol, že nespravíme krst, ale poslucháčsku párty, na ktorej si deti s rodičmi budú môcť po prvýkrát vypočuť moje nové pesničky,“ vysvetľuje spevák udalosť, ktorú sám zorganizoval po prvýkrát, pričom vo svete býva tento druh predstavenia albumu veľmi populárny.

Na párty bolo možné sa dostať len so Zlatým lístkom, ktorý dal spevák vyrobiť špeciálne pre túto príležitosť. „Pozvané boli deti, s ktorými som niekedy spolupracoval na projektoch a podmienkou bolo prísť v disko oblečení s párty náladou. Nechcel som v ten večer pracovať, ale užiť si to. Preto som poprosil môjho kamaráta DJ Marka Danna, aby to bol práve on, kto všetkým predstaví našu novú tvorbu,“ opisuje Miro tanečnú oslavu. Parket tak zaplavila stovka farebne odetých detí, ale aj ich rodičov a tancom privítali novinku do hudobného sveta.

Najbližšie si fanúšikovia, spolu s Mirom, môžu zaspievať jeho nádherné vianočné piesne na jeho spomínanom Šťastné a veselé turné s Lipánkom. Ďalšie informácie sú dostupné na www.mirojaros.sk