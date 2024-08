Miro Jaroš za album Disko získal 5-násobnú platinovú platňu, venoval ju mame do neba

Album Disko, z dielne obľúbeného Mira Jaroša, znie celým Slovenskom len trištvrte roka a žne jeden úspech za druhým. „Je to album mojej kariéry!“ hovorí o samotný spevák.

Nosič, ktorý je aj vďaka samplom hitov 90-tych rokov retrospektívnou cestou do minulosti, popretkávaný moderným zvukom súčasnosti, sa za rok 2023 stal najpredávanejším albumom. Videoklipy z neho, ktorými Jaroš priebežne zásoboval fanúšikov, už majú dokopy viac ako 39 miliónov pozretí.

Podľa štatistík je Mirova tvorba momentálne najvyhľadávanejšou tvorbou na YouTube spomedzi všetkých slovenských interpretov. V súčasnosti má na svojich videách dokopy až 815 miliónov vzhliadnutí.

Letné Disko turné – 5 koncertov a takmer 14-tisíc divákov

Miro svoj mimoriadne úspešný album predstavil i v špeciálnej Live verzii v piatich slovenských mestách.

https://www.youtube.com/watch?v=hUqPYbIdWyg

Spevák si počas turné, okrem svojej stálej hudobnej zostavy, prizval na pódiá trubkárov Miženko Brothers, bubnovú šou Batida, ale aj detských tanečníkov pod vedením choreografa Nora Grofčíka, herečku Thaliu Král, tanečníkov Vratka Sirágiho s Patríciou Piešťanskou i DJ Dassa, ktorý zahrieval publikum pred koncertom.

Farbenú a živú šou, ktorá započala v júni tohto roka v hlavnom meste Slovenska a v poslednú augustovú sobotu vyvrcholila v Košiciach, navštívilo takmer 14 000 divákov.

„Z ohlasov na Disko turné pre celé rodiny sme nadšení! Drina sa vyplatila. Môžem už teraz prezradiť, že zvažujeme, že turné bude pokračovať aj budúci rok,“ teší sa Jaroš z vydarenej koncertnej šnúry.

Cenu venoval mame do neba

Miro Jaroš má aj ďalší dôvod na radosť. Prevzal si 5-násobnú platinovú platňu za predaj albumu Disko. Na finálnej zastávke letného turné k nosiču, mu ju na javisku odovzdal obchodný manažér Spinakeru Marián Šoky.

https://www.youtube.com/watch?v=qO575zQ2sTg

„Ako som už povedal, je to album mojej kariéry! V mojom tíme pracuje takmer 20 ľudí, bez ktorých by toto, čo robím, nebolo možné. Je to naša spoločná cena. Vy, fanúšikovia, ste skvelí! Všetci hovoria, že albumy sa už nepredávajú. Tak čo je potom toto?! Myslel som si, že ma počas mojej kariéry už nič neprekvapí, ale toto je strop! Som vám veľmi vďačný, že môžem robiť prácu, ktorá ma napĺňa. Verím, že vašu podporu nesklameme. Nebude to dlho trvať a čakajte prekvapenie! Toto nemôžeme nechať len tak,“ vyjadril sa k cene dojatý Jaroš.

„Cenu venujem svojej mame do neba, za to, že zo mňa vychovala takéhoto človeka. Ešte nedávno mi hovorila, aká je na mňa hrdá za to, že robím radosť ľuďom,“ dodal spevák na záver krásne slová, plné úcty, vďačnosti a pokory.