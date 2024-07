Mintálová a Beňuš na olympiáde v Paríži s prehľadom postúpili do semifinále (foto)

Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Matej Beňuš nebude chýbať v pondelkovom semifinále C1 na olympijských hrách 2024 v Paríži.

Tridsaťšesťročnému rodákovi z Bratislavy sa nevydarila na kanály Vaires-sur-Marne prvá rozjazda, po ktorej figuroval až na 15. priečke. V druhej rozjazde však skúsený olympionik predviedol oveľa lepší výkon a s dvomi trestnými sekundami postúpil z 11. miesta časom 94,91 s.

Jedna hrubá chyba

„Mal som čo naprávať po prvej jazde, počas ktorej som spravil jednu hrubú chybu. V druhej jazde som sa snažil podobnú chybu neurobiť. Lepšie mi to kĺzalo, takže som na konci už ani nepádloval. Rád útočím odzadu. Preteky sa začínajú až v pondelok,“ zhodnotil Beňuš pre STVR a doplnil: „Náročnosť trate sa potvrdila, no priznám sa, že som čakal ešte niečo náročnejšie. Pokiaľ ide o dážď, tak ten mám rád, teda radšej ako nejaké horúčavy.“

Výbornú fazónu potvrdil domáci Francúz Nicolas Gestin, ktorý bol najrýchlejší v oboch rozjazdách. Druhý najlepší čas zaznamenal Adam Burgess z Veľkej Británie a tretí skončil chorvátsky vodný slalomár Matija Marinič. Do semifinále, ktoré je na programe v pondelok 29. júla o 15.30 h, sa kvalifikovalo šestnásť z dvadsiatich pretekárov.

Tretí najrýchlejší čas

Ďalšia slovenská medailová nádej, kajakárka Eliška Mintálová, si takisto vybojovala účasť v nedeľňajšom semifinále K1. Rodáčka zo Žiliny však zaznamenala opačný priebeh rozjázd ako Beňuš v C1. Dvadsaťpäťročná Slovenska zajazdila v prvej rozjazde tretí najrýchlejší čas, pričom druhá jazda, ktorej čas sa tak nezapočítaval, jej nevyšla. Do semifinále tak prenikla z 9. miesta.

„Hodnotím to veľmi dobre. Bol to veľký tlak, ale užila som si to. Prvú jazdu som chcela ísť čo najlepšie. Mala som trošku zaváhanie vo vrchnej pasáži, ale potom som sa rozbehla a nakoniec to bolo veľmi dobré. Potom sme si s trénerom povedali, že je už veľa hodín a treba šetriť sily na zajtra, takže som sa v tej druhej chcela len tak zviesť,“ povedala pre STVR.

Do ďalšej časti postúpila s najrýchlejším časom Austrálčanka Jessica Foxová. Druhá skončila Kamila Zwolinská z Poľska a tretia bola domáca Camille Prigentová. Semifinále je na programe v nedeľu o 15.30 h, finále v rovnaký deň o 17.45 h.