Nore Jenčušovej vyšla časovka na olympiáde v Paríži nad plán, na mokrej trati pritom príliš neriskovala (foto)

Plánovala zdolať aspoň päť súperiek, napokon ich predstihla desať. Slovenská reprezentantka v cestnej cyklistike Nora Jenčušová bola po olympijskej sobotňajšej časovke žien na 32,4 km v uliciach Paríža dosť uzimená, avšak spokojná.

Podarilo sa jej splniť plán a tiež ani raz nespadla, čo sa nepodarilo jej viacerým súperkám. V celkovom poradí obsadila 25. priečku s mankom 4:44 min na víťaznú Austrálčanku Grace Brownovú.

„Cieľ bol dať ‚zásek‘ aspoň piatim dievčatám, keďže som vedela, aká konkurencia tu bude a sú tu iné špecialistky na časovku. Som rada, že napokon tých dievčat bolo viac, ktoré som zdolala. Takže spokojnosť,“ prezradila Jenčušová v cieli.

Časovku skomplikoval dážď

Dvadsaťdvaročná Spišiačka dúfala, že v sobotu nebude pršať, to sa jej však nesplnilo.

„Mala som pripravené iné rýchlejšie plášte, ktoré boli na ‚sucho‘. Napokon mi mechanik s trénerom ešte hodinu pred štartom menili plášte za iné. Povedala som si, že v zákrutách nechcem riskovať a radšej stratím dve sekundy ako tridsať. V nejakých dvoch či troch zákrutách som cítila, že mi zadne koleso trochu šmyklo. Snažila som sa ísť opatrne. Boli tam nejaké rezervy, čísla si ešte v tíme preberieme. Myslím si, že v rámci možností to bolo fajn,“ pokračovala.

Otvárací ceremoniál sledovala iba v televízii

Najviac zo všetkého ju mrzel spomenutý dážď.

„Je škoda toho dažďa. Nie je to šport ako skejtbording alebo tenis, že by nám to vedeli odložiť. Ide sa za každého počasia. Je možno nefér, že niekomu prší viac a niekomu menej, ale to je cyklistika,“ dodala.

V súvislosti so zrážkami vyzdvihla, že sa rozhodla v piatok sledovať otvárací ceremoniál iba v televízii.

„Videla som len jeho časť. Som rada, že som tam nešla, pretože by mi to neprospelo,“ uviedla.

Úspešná olympijská premiéra

Jenčušová má za sebou úspešnú olympijskú premiéru.

„Včera vôbec nebol stres, ktorého som sa bála. Pred štartom prišiel taký zdravý stres, ktorý je potrebný, aby sa pretekár ‚nabudil‘. Bolo to také, aké to malo byť. Bola som celkom nabudená a v pretekoch som sa snažila už len uvoľniť a ísť si svoje,“ prezradila členka tímu BePink-Bongioanni.

Preteky s hromadným štartom

Parížska olympiáda sa pre ňu ešte zďaleka nekončí, v nedeľu 4. augusta ju ešte čakajú preteky s hromadným štartom.

„Bude teraz nasledovať nejaký tréningový blok niekde mimo Paríža, pretože v centre sa trénovať nedá. Príde sem aj moja rodina a trénerka, nejaký deň teda s nimi strávim v Paríži. A potom už sa len pripravím na preteky. Budú naozaj dlhé, 160 km je naozaj dosť. Nebude nás na štarte až tak veľa, len 90. Neviem, ako na tom budú ‚veľké krajiny‘ s taktikou, ale ak by sa podarilo ísť do úniku, tak by som sa chcela pokúsiť odísť. Uvidím, ako to bude prebiehať,“ poznamenala. V olympijskej dedine strávila už istý čas.

„Je to zážitok na celý život. Po organizačnej stránke je to pre cyklistov náročné, pretože musíme každý deň 60 alebo 90 minút absolvovať len tým, že sa vyvezieme za mesto, aby sme si mohli zatrénovať. To nám trvá viac ako pol dňa, ale rátali sme s tým a dá sa to prežiť,“ myslí si študentka na Technickej univerzite v Košiciach.