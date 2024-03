Mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady bolo zneužité na kampaň pre Pellegriniho, kritizuje Karas

Mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady SR bolo podľa bývalého ministra spravodlivosti Viliama Karasa (KDH) zneužité na kampaň pre Petra Pellegriniho (Hlas-SD). Karas ocenil, že bezpečnostné zložky majú povinnosť zabezpečiť vnútornú bezpečnosť krajiny a bojovať proti všetkým hrozbám.

„Čo ma ale vyrušovalo pri informovaní o záveroch bezpečnostnej rady je, že o nich neinformoval predseda Bezpečnostnej rady SR, a teda premiér Robert Fico (Smer-SD), ale informoval o nich prezidentský kandidát Pellegrini,“ uviedol Karas s tým, že toto doteraz nikdy nebolo zvykom a bolo podľa neho jednoznačné, že aj túto tému sa snažia využiť v kampani.

Karasa prekvapil aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), že tak vehementne bráni vnútornú bezpečnosť krajinu. To na jednej strane bývalý minister spravodlivosti ocenil.

Minister by nemal zneužívať informácie

„Na druhej strane sa pýtam, akým spôsobom on sám prispieva k vnútornej bezpečnosti a k dodržiavaniu zákona a práva, ak komunikuje s ľuďmi, ktorí sú medzinárodne hľadaní, podporuje extrémizmus, využíva bezpečnostné štruktúry, čo stojí nemalé peniaze. Osobitne by som chcel upozorniť na to, aby minister vnútra nezneužíval informácie, ktoré patria do kategórie „prísne tajné“, a ktoré nemá nikto nepovolaný vedieť, aby o nich neinformoval a neoznamoval ich, pretože ohrozuje konkrétne životy ľudí, konkrétnych osôb, ktoré sú možno dnes len v štádiu podozrenia a nie je potvrdená ich účasť v teroristických organizáciách,“ uviedol Karas a vysvetlil, že takýmto informovaním len znepokojuje obyvateľstvo, vystavuje nebezpečenstvu, marí prácu orgánov činných v trestnom konaní a ostatných bezpečnostných zložiek.

„Oceňujem ale to, že sa štát stará o svojich občanov, je to jeho povinnosť. Akonáhle to má však pachuť politiky a zneužívania, oslabuje to efektivitu boja proti terorizmu, znižuje citlivosť verejnosti a samozrejme oslabuje aj efekt celého boja proti terorizmu,“ uzavrel Karas.

Druhý stupeň ohrozenia

Na Slovensku zatiaľ platí druhý stupeň teroristického ohrozenia zo štyroch, no uvažuje sa o jeho zvýšení na tretí. Uviedol to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) po mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady SR 25. marca.

Ako vysvetlil, bezpečnostnú radu zvolali po teroristickom útoku v Moskve najmä preto, že sa na Slovensko dostal jeden rizikový človek, ktorý pochádza z Tadžikistanu. Tento človek bol podľa informácií zo zahraničných spravodajských služieb označený za vysoko rizikovú a nebezpečnú osobu.

Podľa ministra vnútra sa nemal na Slovensko nikdy dostať, pretože bol v systéme Interpolu identifikovaný ako človek, ktorý má napojenie na terorizmus. Šutaj Eštok to považuje za zlyhanie bývalej vlády, ktorá nezvládla situáciu s nelegálnou migráciou.

Posilnia kontrolu a hliadky

Bezpečnostná rada prijala opatrenia aj v súvislosti s blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami, keďže podľa informačných služieb bol útok v Moskve nábožensky motivovaný.

Národné bezpečnostné analytické centrum bude tak v pohotovosti najbližšie dva týždne a budú prijaté aj mimoriadne opatrenia na posilnenie všetkých rizikových podujatí, a to najmä tých, ktoré sa spájajú s Veľkou nocou.

„Posilníme kontrolu a hliadky na veľkých spoločenských akciách spojených s bohoslužbami, budeme monitorovať aj všetky obchodné centrá tak, aby sme eliminovali akékoľvek riziko toho, že sa niečo podobné udeje aj na Slovensku,“ dodal Šutaj Eštok.