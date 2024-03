Prezident nemôže zatiahnuť Slovensko do vojny, reaguje Čaputová na absurdné výroky o poslaní vojakov na Ukrajinu (video)

Prezident nemôže zatiahnuť Slovensko do vojny, pretože na to nemá jednoducho kompetencie. Povedala to v utorok prezidentka Zuzana Čaputová s tým, že nerozumie takémuto typu odkazov.

Pellegrini prezidentom mieru

„Šírenie informácií o tom, že prezident by mohol vyslať vojakov kamkoľvek, je absurdné. Pretože takéto niečo sa deje len na návrh vlády a rozhoduje o tom vládna väčšina v Národnej rade Slovenskej republiky,“ skonštatovala.

Prezidentský kandidát, predseda NR SR a líder strany Hlas-SD Peter Pellegrini na svojom facebookovom profile presviedčal voličov, že chce byť „prezidentom mieru“ a „nie prezidentom, ktorý pre potľapkanie po pleci v Bruseli či vo Washingtone zatiahne Slovensko do vojny“.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Občiansky kandidát na prezidentský post Ivan Korčok sa pritom opakovane vyjadril, že nepodporuje vyslanie slovenských vojakov na Ukrajinu a zároveň to ani nepatrí ku kompetenciám prezidenta. Prezidentka vyzdvihla vysokú volebnú účasť v prvom kole prezidentských volieb.

Prezidentka apeluje na občanov

„Účasť v prvom kole bola najvyššia, odkedy máme priamu voľbu hlavy štátu. A to je dobrá správa, že ľudia majú záujem o veci verejné,“ povedala. Občanom odporúča, aby sa nenechali odradiť kampaňou a obmedziť strachom, pretože aj ten býva často nástrojom kampane. Vyzvala občanov, aby prišli voliť v druhom kole prezidentských volieb.

„Kampaň je vždy spojená s emóciami, ale je dôležité zaujímať sa o veci verejné, pretože občania sú pôvodcovia moci,“ prízvukovala. Dodala, že svoje rozhodnutie neuchádzať sa už o post hlavy štátu neľutuje a o svojich ďalších plánoch po odovzdaní mandátu zatiaľ ešte nechce hovoriť. Do politiky sa však nechystá.