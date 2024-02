Miluje ma, nemiluje ma: Valentínska povinná jazda prichádza s novým trailerom

Milí priatelia filmu,

Režisér Will Gluck (Ľahko ju zbaliť, Ide iba o sex) už zopárkrát romantickú komédiu otočil naruby a inak tomu nie je ani v prípade dráždivej zábavy Miluje ma, nemiluje ma. Hlavní protagonisti Bea a Ben by tvorili dokonalý pár, keby… sa kedysi ich vášnivé vzplanutie hneď po prvom rande nezmenilo na nevraživosť. No čo čert nechcel, po čase sa stretnú na svadbe svojich blízkych v exotickom austrálskom Sydney. Obaja musia odložiť zbrane bokom, ak svadbu nechcú nadobro zničiť. Keď sa na nej objavia ešte aj ich ex-partneri, je to posledný krôčik k plánu na dokonalý romantický podfuk: Bea s Benom sa pred všetkými začnú tváriť ako zamilovaný pár, len aby bol pokoj. S pretvárkou a neprestajným podpichovaním samozrejme o iskrivý vývoj udalostí nie je núdza, až vzájomná neznášanlivosť nezadržateľne začne prerastať v niečo iné.

Beu stvárnila Sydney Sweeney, známa z White Lotus či Eufórie. Zároveň sa zhostila aj role výkonnej producentky a práve ona presvedčila Willa Glucka, aby do úlohy Bena vybral Glena Powella (Top Gun: Maverick). „Sydney si vybrala Glena hneď na začiatku,“ hovorí režisér Gluck. „V každej romantickej komédii celý film stojí a padá na chémii medzi hlavnými postavami – a tá medzi nimi funguje skvele!“

Ako sa Sydney pracovalo s Glenom? „Práca s ním bola neskutočne zábavná, stále vtipkoval a v kuse cvičil. Vážne, 24/7 – na mne, sprava, zľava, za mnou, hocikedy dával kliky, to bolo najbláznivejšie.“ Powell kontruje: „Vedel som, že idem do romcomu, ale netušil som, že vo filme budem tak často a tak veľmi odhalený. Jasné, že som mal v zázemí stále pár činiek, aby som sa udržiaval vo forme, nech všetko vyzerá dobre.“

Zažite chémiu hlavných predstaviteľov v novom traileri. (Ak si poviete RRRRRRR, tak máte aj celkom pravdu, film je v USA označený ako „R-rated“, u nás prístupný od 15 rokov.)

Drzá romantická komédia na hrane Miluje ma, nemiluje ma prichádza do kín 22. februára. Ak si chcete šplhnúť pred svojou polovičkou, pripravte si výlet do kina už na Valentína. Mnohé slovenské kiná sa totiž rozhodli zaradiť túto komédiu medzi svoje špeciálne valentínske predpremiéry, lebo tento RRRRRRomantický podfuk poteší ženské aj mužské oko.

Synopsa: Bea (Sydney Sweeney – Euphoria, White Lotus) a Ben (Glen Powell – TopGun: Maverick) v minulosti prežili nevydarené rande, od ktorého sa neznášajú. Keď sa po čase stretnú na svadbe v exotickej Austrálii, predstierajú, že tvoria pár, aby sa zbavili svojich dotieravých bývalých. No pod maskou podpichovania, predstierania a doťahovania je jasné, že Bea a Ben k sebe skutočne niečo cítia…

Trailer:

EXKLUZÍVNE V KINÁCH OD 22. FEBRUÁRA 2024

