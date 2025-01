Mikloš: Sme vo väčšom ohrození ako v 90. rokoch, reči o prevrate sú šialené

Reči o údajných snahách eskalovať napätie v slovenskej spoločnosti, ktoré šíri vládna koalícia i prezident Peter Pellegrini, sú podľa niekdajšieho slovenského ministra financií Ivana Mikloša „šialené“.

Architekt ekonomických reforiem na Slovensku po roku 1998 a podpredseda slovenskej vlády v čase, keď Slovensko vstúpilo do Európskej únie aj Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), tvrdí, že Ficov promoskovský postoj a nedávne vyhlásenie o prevrate sú falošné.

Výhodné karty i cynický pragmatizmus

„Globálny vývoj mu hral do kariet a využil ich, ale nie je to hlavná sila, ktorá riadi jeho politiku,“ povedal Mikloš pre web Politico. „Je to len cynický pragmatizmus. Nevie si udržať moc okrem mobilizácie protisystémových síl. A potrebuje sa udržať moci predovšetkým preto, aby zaručil imunitu pre svojich ľudí,“ dodal 64-ročný rodák zo Svidníka.

Pokiaľ ide o vyjadrenia Tibora Gašpara o ponechaní otvorených dverí pre odchod z EÚ, Mikloš predpovedal, že poslanec strany Smer „len testuje terén, pretože EÚ je a zostane pre Fica prekážkou v jeho pokusoch o autoritárske ovládnutie krajiny“.

Horšie ako v 90. rokoch

Mikloš v rubrike pre slovenský denník z 20. januára napísal, že napriek nášmu členstvu v NATO a EÚ je naša sloboda, prosperita, nezávislosť a územná celistvosť v súčasnosti vo väčšom ohrození ako v 90. rokoch, keď Slovensko vypadlo zo zoznamu kandidátov na členstvo v EÚ a NATO.

„Uvidíme sa v piatok,“ napísal o plánovaných protestoch. „Potrebujeme sa navzájom.“