Migaľovi zjavne chýbajú kamery a evidentne zabudol na to, že už nie je televíznym redaktorom, ale ministrom, hovorí politológ

Vyhlásenia šéfa rezortu informatizácií o údajnej snahe prezidenta povaliť vládu boli podľa slov politológa veľmi zvláštne a nečakané.
Samuel Migaľ, vylúčený poslanec zo strany Hlas-SD a nový minister investícií. Foto: archívne, SITA/Bokor Tomáš
Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ obvinil prezidenta SR Petra Pellegriniho z pokusu o zvrhnutie vlády. Podľa politológa sa Migaľ snaží na seba strhnúť pozornosť a robí to veľmi nešťastným spôsobom.

Migaľ hovorí o „diabolskom pláne“ prezidenta zvrhnúť vláduRoberta Fica a nahradiť ju úradníckou. „Ja sa pýtam, o čo tu ide? Je v hre stále diabolský plán prezidenta Pellegriniho, o ktorom som už verejne hovoril, nahradiť túto vládu úradníckou, posilniť si tak svoje právomoci a ľahšie vstupovať do vnútornej politiky a ovplyvňovať ju? Plán má byť pritom jednoduchý. Vyvolať tlak na premiéra SR Roberta Fica, aby ma odvolal a cez tento krok spustiť pád tejto vlády s výmenou za jeho úradnícku vládu,“ povedal Migaľ v stredu na tlačovej konferencii.

Na názor ohľadom tvrdení Migaľa sme sa pýtali aj politológa Tomáša Koziaka.„Bolo to prekvapivé. Pripadalo mi to tak, že pán Migaľ sa snaží na seba opäť strhnúť pozornosť. Nie je to prvýkrát, čo to takto urobil a robí to veľmi nešťastným spôsobom,“ skonštatoval Koziak.

Migaľ pôsobil nedôveryhodne

Vyhlásenia šéfa rezortu informatizácií o údajnej snahe prezidenta povaliť vládu boli podľa slov politológa veľmi zvláštne a nečakané. Nielen z formálneho, ale aj z obsahového hľadiska to vyzeralo veľmi nedôveryhodne. „Neviem si predstaviť, že ten obsah, ktorý opisoval pán Migaľ, teda že ide o pokus o nastavenie úradníckej vlády, že by to malo v danom momente nejaké rácio,“ hovorí Koziak.

Podľa odborníka ide v prípade Migaľa skôr o osobnú záležitosť. Jediný dôvod na jeho odstavenie môže byť akurát to, ako sa Migaľ na ministerskom poste správa, a že pod jeho vedením rezort investícií nedáva očakávaný výkon, podotkol tiež Koziak.

„Pravda sa môže týkať akurát toho, že tento človek nedáva na ministerskom poste taký výkon, aký by sa od neho očakávalo. Pokiaľ povedal, že ho chcú od tejto funkcie odstaviť, tak ten najdôležitejší dôvod by bolo to, že na ministerskom poste je človek, ktorý nemá s touto agendou absolútne žiadne skúsenosti a je to aj na výkone ministerstva na prvý pohľad vidieť,“ podčiarkol Koziak.

Hlas-SD hovorí o konšpiráciách

Kancelária prezidenta SR odmietla tvrdenia Migaľa a nazvala ich absolútnou lžou. Prezident podľa kancelárie vždy rešpektoval a bude rešpektovať výsledky parlamentných volieb, ktorým má zodpovedať aj zloženie vlády.

Vyhlásenie Migaľa kritizoval aj predseda parlamentu Richard Raši. „Pán Migaľ sa do médií nevie dostať výsledkami svojej práce, pretože ich nemá. Zostáva mu jediná možnosť – šíriť konšpirácie,“ napísal Raši na sociálnej sieti.

„Tak ako to povedal pán Raši je asi najsprávnejšia odpoveď. Pokiaľ rezort nedáva výkon – a pán Migaľ má politické ambície, čo hovoril aj v minulosti, že by chcel zakladať politickú stranu – a nemá sa akým spôsobom prezentovať, tak to robí takýmito skutočne veľmi zvláštnymi vyhláseniami,“ zamyslel sa ďalej odborník.

Ministerský post si vyvydieral

Bývalý novinár a televízny reportér Migaľ sa stal ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v marci 2025. Pôvodne kandidoval za Hlas-SD, no strana rebelujúceho poslanca vylúčila s tým, že ho zaujímajú len politické funkcie. Ministrom sa napokon stal na základe dohody, ktorú ešte ako nezaradený poslanec podpísal s premiérom Robertom Ficom a mala vládnej koalícii priniesť stabilnú podporu.

„Samuel Migaľ si na koalícii ministerský post doslova vyvydieral bez akýchkoľvek skúsenosti v rámci daného rezortu, a na vedení rezortu je to aj vidieť,“ podčiarkol politológ.

MIRRI: Migaľ si prevzal ministerstvo
Samuelovi Migaľovi viacerí vyčítajú, že sa dostal do ministerskej pozície vydieraním. Na snímke s kolegom a štátnym tajomníkom Radomírom Šalitrošom. Foto: SITA/Andrea Mezeiová

Migaľ však ani po vymenovaní do ministerskej funkcie nezavesil misiu rebela na klinec, a naďalej útočí a kritizuje predstaviteľov vládnej koalície ako aj samotného prezidenta. „To, akým spôsobom sa Migaľ správa, že v princípe bojuje proti vlastnej koalícii na ktorej si vyvydieral post ministra, je skutočne zvláštne a skôr je to záležitosť jeho poškodeného ega, že možno očakával viacej mediálneho priestoru a viacej mediálnej pozornosti,“ myslí si Koziak.

Podľa slov odborníka mediálnu pozornosť sa Migaľ nemôže snažiť získavať takým spôsobom, ako to robí teraz, ale mal by to ukázať svojou prácou a výsledkami svojho rezortu. Teraz totiž do istej miery pripomína správanie Igora Matoviča a Richarda Sulíka v rámci bývalej vládnej koalície.

Ale aj Sulíkove a Matovičove argumenty aspoň stáli na nejakej argumentácii a konkrétnych výčitkách, ale v prípade Migaľa mi pripadá, že to skutočne stojí absolútne na vode a je to veľmi zvláštny spôsob ako sa chce pán Migaľ dostať opäť do mediálnej pozornosti,“ zhodnotil Koziak.

Reality show z pobytu v nemocnici

To, že Migaľ si potrpí na pozornosť dokázal aj počas svojej hospitalizácie v nemocnici, kedy podstúpil 7-hodinovú kardiochirurgickú operáciu. Šéf rezortu investícií vtedy detailne informoval o svojom zdravotnom stave a na sociálnej sieti pravidelne zverejňoval fotografie a príspevky z nemocničného lôžka. Pritom aj viacerí iní politici podstupujú vážne operačné zákroky, ale deje sa to vždy diskrétne a bez pozornosti médií.

„Pánovi Migaľovi zjavne chýbajú kamery a zjavne zabudol na to, že už nie televíznym redaktorom, ale je ministrom, a očakáva sa od neho úplne iný typ výkonu ako keď bol televíznym redaktorom,“ zhodnotil Koziak.

6ee7e3a3 2097 450b 8c26 9c8a10b664ba.webp
Samuel Migaľ pred mesiacmi podstúpil kardiochirurgickú operáciu. O tom, ako prebiehal jeho pobyt v nemocnici detailne informoval svojich sledovateľov na sociálnej sieti. Foto: www.facebook.com

A ako vidí odborník politickú budúcnosť Samuela Migaľa? „V rámci tejto vlády sú to posledné chvíle, keď je pán Migaľ v politike. Je síce zjavné, že by chcel v politike zostať, naznačoval aj zakladanie novej politickej strany, ale už teraz to možno nazvať, že je to politický nonsense a pán Migaľ v politike jednoducho končí a bude zabudnutou postavou,“ predikuje Koziak.

