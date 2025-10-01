Včera Danko a dnes minister Migaľ. Útoky na Hlas-SD sa podľa Šutaja Eštoka stupňujú

Útoky na stranu Hlas-SD sa stupňujú. Podotkol to minister vnútra a predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok.
„Včera som musel reagovať na klamstvá predsedu Slovenskej národnej stranyAndreja Danka a dnes si druhý koaličný partner opäť zobral Hlas do svojich úst,“ povedal Šutaj Eštok, ktorý tak reagoval na vyjadrenia ministra investíciiSamuela Migaľa. Predseda Hlasu pripomenul, že podľa dodatku ku koaličnej zmluve je Migaľ nominantom politickej strany Smer-SD.
Šutaj Eštok odmieta útoky na Hlas
„Pýtam sa teda, či sa nominant politickej strany Smer-SD Migaľ dohodol s opozíciou a pracuje na rozpade vládnej koalície, pretože sa mi nechce veriť, že by o jeho krokoch vedel predseda vládyRobert Fico (Smer-SD). Nechce sa mi veriť, že naši koaliční partneri sú takí unavení z vládnutia, že kvôli ťažkým rozhodnutiam, ktoré sme spoločne urobili aj kvôli konsolidácii, hľadajú zrazu spôsob, ako utiecť z boja,“ povedal Šutaj Eštok s tým, že k Migaľovi sa nemá ďalej zmysel vyjadrovať, pretože „celé Slovensko vie, že sa vydieraním dostal do pozície, v ktorej je“.
Podľa ministra vnútra to nepotrebuje žiadny komentár. Zdôraznil, že politickú zodpovednosť za neho nesú koaliční partneri, a preto odmieta akékoľvek útoky na stranu Hlas. Minister investícií Samuel Migaľ má informácie, že prezidentPeter Pellegrini chce povaliť vládu a nahradiť ju úradníckou vládou.
Návrat po dvoch operáciách
„Do centra záujmu bol pritom postavený práve náš rezort, konkrétne ja, s úmyslom upratať ma z rezortu s odôvodnením mojej zdravotnej indispozície a s cieľom vyvolať chaos,“ vyhlásil v stredu Migaľ na tlačovej besede.
Zdôraznil, že po dvoch operáciách sa vrátil na rezort investícií, nikam teda neodchádza a je odhodlaný ďalej pracovať. Informácie, ktoré má, údajne pochádzajú „z progresívneho prostredia“, no bližšie svoj zdroj špecifikovať nechcel. Samotné intrigy vraj pochádzajú z Hlasu.
„V priestoru sú aj ďalšie informácie, ďalšie nahrávky, ktoré majú smerovať k tomu, aby bola povalená táto vláda, a hovorím to s plnou vážnosťou,“ povedal Migaľ.