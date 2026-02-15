Migaľ ustál odvolávanie, no podporilo ho len 46 koaličných poslancov, hovorí o politikárčení

Fakt, že proti odvolaniu ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migaľa (Smer-SD) hlasovalo v parlamente len 46 koaličných poslancov zo 79, považuje samotný minister za politikárčenie. Ako v nedeľu povedal v diskusnej relácii Na telo televízie Markíza, viac mu prekáža, že sa v parlamente neschválila legislatíva, ktorá bola predložená už v novembri 2025. Ministra konkrétne v hlasovaní o vyslovení nedôvery nepodporila koaličná strana Hlas-SD, ktorá si podľa Migaľa už predtým strelila do kolena a robí to znova.
Pre neprerokovanie zákona o informačných technológiách bude problém s Plánom obnovy, tvrdí Migaľ
„V prípade, že nebude schválená legislatíva, ktorú tam máme, tak máme ohrozenú implementáciu Plánu obnovy,“ upozornil minister. Podľa vlastných slov nevníma, že je vládnym ministrom s najslabšou podporou „Toto odvolávanie ležalo na stole neviem koľko mesiacov. Keby sa tam naozaj jednalo o moju prácu a nejaké moje zlyhania, tak sa to naozaj vybaví ďaleko, ďaleko skôr,“ skonštatoval.
Ministerstvo investícií rozdelí viac ako 9,2 milióna eur do regiónov, podporí aj Ponitriansku cyklomagistrálu
Opozičný poslanec Alojz Hlina (SaS) v tejto súvislosti vyhlásil, že celá slovenská vláda je v súčasnosti nelegitímna, keďže mala na základe zákona o dlhovej brzde požiadať parlament o dôveru, čo neurobila. „A v prípade pána ministra je to ešte na dvakrát,“ uviedol s tým, že Migaľ je teda dvojnásobne nelegitímny minister. Doplnil, že je až ľudskou tragédiou skončiť tak, že človeka nikto nechce. „Idete svoju labutiu pieseň v slovenskej politike,“ povedal Hlina Migaľovi.