Ministerstvo informatizácie mení štátneho tajomníka, Štefánka nahradí Martin Katriak

Cieľom organizačnej zmeny je efektívnejšie rozdelenie kompetencií a posilnenie riadenia kľúčových agend ministerstva v ďalšej fáze jeho fungovania.
Martina Biróova
Vedúca domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Výzva na vývoj a výskum, MIRRI
(Sprava): Štátni tajomníci MIRRI SR Radomír Šalitroš a Radoslav Štefánek. Reprofoto: www.facebook.com
Slovensko Iné správy Iné správy z lokality Slovensko

Vláda v stredu odvolala Radoslava Štefánka z pozície štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) a vymenovala na jeho miesto Martina Katriaka. Cieľom organizačnej zmeny je efektívnejšie rozdelenie kompetencií a posilnenie riadenia kľúčových agend ministerstva v ďalšej fáze jeho fungovania.

Doterajšie pôsobenie Štefánka

Radoslav Štefánek sa bude naďalej venovať agende splnomocnenca vlády pre umelú inteligenciu, kde sa zameria na strategický rozvoj umelej inteligencie, koordináciu medzi rezortmi, spoluprácu so súkromným sektorom a akademickou obcou, ako aj na medzinárodnú spoluprácu.

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácieSamuel Migaľ ocenil doterajšie pôsobenie Štefánka a vyjadril očakávanie, že v oblasti umelej inteligencie bude pokračovať v plnom nasadení.

Zabezpečovanie ďalšej fázy projektov

Na pozíciu štátneho tajomníka nastupuje Martin Katriak, ktorý doteraz pôsobil ako riaditeľ kancelárie Generálneho tajomníka služobného úradu MIRRI. Katriak má dlhoročné skúsenosti v štátnej správe a samospráve, vrátane funkcie generálneho tajomníka Súdnej rady SR, a disponuje výrazným právnym zázemím.

Ako informovalo ministerstvo investícií, jeho odborná a právna expertíza bude kľúčová pri zabezpečovaní ďalšej fázy projektov vyžadujúcich vysokú mieru procesnej presnosti a súlad s národnou aj európskou legislatívou.

Zmena vo vedení ministerstva má zabezpečiť kontinuitu riadenia, stabilitu fungovania rezortu a vytvoriť priestor na sústredenie sa na odborné priority dôležité pre ďalší rozvoj ministerstva.

Viac k osobe: Martin KatriakRadoslav ŠtefánekSamuel Migaľ
Firmy a inštitúcie: MIRRI SR Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SRSúdna rada SR
Okruhy tém: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR Odvolanie Štátny tajomník štátny tajomník MIRRI SR Umelá inteligencia
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk