Michalovce pri monitorovaní ovzdušia využijú inovatívne technológie, naporúdzi majú aj SHMÚ

Okresné sídlo pod Vihorlatom sa síce nenachádza uprostred neslávne známeho východoslovenského priemyselného trojuholníka „Chemko, Chemlon, Bukóza“, ale kvalitu ovzdušia vzhľadom na prevažujúce severozápadné vetry nepriaznivo ovplyvňujú aj vzdialenejšie zdroje znečistenia.

Radnica 35-tisícových Michaloviec si uvedomuje, že nevyhnutným a logickým prvým krokom pri zlepšovaní prevádzkovej, ekonomickej a zdravotnej pohody obyvateľov v tejto sfére je sofistikovaný monitoring kvality ovzdušia.

„Na začiatok hodláme využiť mobilnú monitorovaciu stanicu SHMÚ a plánujeme aj inštaláciu štyroch vlastných monitorovacích staníc,“ konkretizoval zástupca primátora Jozef Sokologorský.

Kumulatívny vplyv menších znečisťovateľov

Priamo v meste sa v súčasnosti nenachádza žiadna stacionárna stanica SHMÚ. Najbližšia je v Strážskom, predvlani jedna pribudla v Trebišove. Mobilné stanice využili na kontinuálne meranie dve samosprávy neďaleko srdca Zemplína – Nižný Hrušov a Hencovce.

Akoby v nadväznosti na spomenutú chemičku v Strážskom, ktorá počas svojej prevádzky patrila k najrelevantnejším znečisťovateľom v celom regióne, majú negatívny dopad, hoci dosť na diaľku, oba bloky uhoľnej elektrárne vo Vojanoch i prevádzka Slovenského plynárenského priemyslu vo Veľkých Kapušanoch.

Nezanedbateľný je však aj kumulatívny vplyv stredných a malých emitentov: najmä lokálnych kúrenísk, a to rodinných domov spotrebúvajúcich tuhé palivo, kotolní bytových hospodárstiev a tepelno-energetických a iných zariadení podnikateľských subjektov. V neposlednom rade k neblahému stavu prispieva intenzívna tranzitná autodoprava.

Budovanie inteligentného mesta

Zbierať dáta priamo z intravilánu Michaloviec pomôže projekt „Moderné technológie – SMART city“ orientovaný aj na monitorovanie ovzdušia. Michalovce naň získali prostriedky od EÚ, čo korešponduje s ich členstvom v neformálnom združení Smart Cities Klub (SCK) už od septembra 2018.

Súčasťou agendy SCK totiž je viaczložková iniciatíva „Smart City Academy (SCA) – Zlepšenie kvality ovzdušia“ spolufinancovaná z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Odborným garantom je SHMÚ.

Členstvo v SCK zabezpečuje samosprávam – vrátane michalovskej – pružnejší, efektívnejší a priamočiarejší prístup k poznatkom a overene funkčným riešeniam, aj zahraničným, pri budovaní inteligentných miest založených na zavádzaní inovatívnych technológií, nástrojov a opatrení.

Strategické umiestnenie modulov

V meste na Laborci pribudne avizované kvarteto strategicky umiestnených monitorovacích staníc na sídliskách, respektíve v lokalitách s potenciálnym ohrozením napríklad v podobe úniku čpavku: I. Vajanského ulica – individuálna bytová výstavba Pod Hrádkom a sídlisko Západ, II. Partizánska ulica – sídlisko SNP a Stráňany, III. ulice Hollého / Moskovská – sídlisko Východ, IV. ulice Štefánikova / Saleziánov – sídlisko Juh.

Moduly budú v stanovených intervaloch popri fyzikálnych veličinách typu teploty, vlhkosti, tlaku, svetelnosti a hluku vyhodnocovať úroveň prítomnosti prachových častíc PM10 a PM2,5, oxidu uhoľnatého, oxidu dusičného či ozónu a vo voliteľných intervaloch zasielať údaje do centrálneho systému. Z informácií vyplynie ucelený obraz o situácii a s využitím analýzy historických priebehov sledovaných parametrov bude možné robiť aj krátkodobú predikciu.

„Odporúčal by som užšiu spoluprácu a konzultáciu so SHMÚ, aby použité metodiky a získané dáta boli v porovnateľnej kvalite. Budú sa tak dať využiť na komparáciu v kontexte celého Slovenska. Do zadávanej dokumentácie by bolo vhodné zahrnúť podmienky na referenčné rámce daných senzorov,“ vyzval expert SCK Jaroslav Kacer.

Informačný servis