Mestské polície by mohli merať rýchlosť, Únia miest Slovenska podporuje zmenu zákona

Únia miest Slovenska podporuje návrh obsiahnutý v novele Zákona o cestnej premávke, ktorý umožní kontrolovať dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti v mestách a obciach aj mestskej polícii. Ako v tejto súvislosti povedal primátor Nitry Marek Hattas, Slovensko je jednou z posledných krajín Európskej únie, kde mestské polície takúto právomoc nemajú.
Hattas zároveň poukázal na nedostatok policajtov v Policajnom zbore. „Je potrebné rozdeliť si kompetencie,“ skonštatoval. Zároveň pripomenul, že táto právomoc pre mestské alebo obecné polície existuje napríklad v Českej republike, kde sa podarilo vyriešiť situáciu na problémových cestných úsekoch. „Myslím, že máme v prvom čítaní kvalitne spracovaný zákon,“ povedal na margo novely predloženej do Národnej rady SR.
Podľa prvej námestníčky primátora Bratislavy Tatiany Kratochvíľovej by kontrola dodržiavania rýchlosti samosprávami bola koordinovaná s krajskými dopravnými inšpektorátmi. „Samosprávy nemajú v úmysle na tom zarábať,“ doplnila s tým, že primárnym cieľom opatrenia má byť bezpečnosť.