Na Liptove sa zrazil autobus s kamiónom, jeden z vodičov uhorel a viacero ľudí je zranených – FOTO

Na Liptove sa zrazil autobus s kamiónom. Vodič autobusu uhorel a hlásia aj zranených. Informoval o tom portál tvnoviny.sk. Ako spresnil, tragédia sa stala v utorok nadránom v obci Liptovská Osada. Zrazili sa tu diaľkový autobus z Poľska a kamión naložený drevom.
Dvaja cestujúci skončili v nemocnici
Podľa informácií portálu smeroval autobus z Krakova do Budapešti. Záchranári na mieste ošetrili takmer 30 cestujúcich, väčšina bola poľskej národnosti. Dve osoby z autobusu však museli previezť do nemocnice v Ružomberku.
Na miesto nehody prišli aj hasičské evakuačné autobusy, ktoré previezli účastníkov nehody na obecný úrad do Liptovských Revúc. Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej službyPetra Klimešová pre tvnoviny.sk priblížila, že v skorých ranných hodinách vyslali k nehode autobusu a kamiónu štyri ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
Zranenia nezlučiteľné so životom
„Jedna osoba, žiaľ, utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. K ďalším zraneným sa vyjadríme hneď, ako to situácia dovolí,“ dodala Klimešová. Cesta v mieste nehody bola neprejazdná a uzavrieť museli aj horský priechod Donovaly.
Portál doplnil, že na miesto smeroval aj posttraumatický tím Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline. Pri nehode zasahovalo aj 16 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru z Ružomberka, Martina a Banskej Bystrice s ôsmimi kusmi techniky.
Vodič autobusu prešiel do protismeru
Žilinská polícia priblížila, že vodič autobusu z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru, čo zapríčinilo zrážku s nákladiakom. V autobuse sa v tom čase okrem vodiča, ktorý nehodu neprežil, nachádzalo aj 26 cestujúcich rôznej národnosti.
Tí však stihli vystúpiť ešte pred tým, ako autobus začal horieť. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Daniela Kocková doplnila, že vodiča kamióna podrobili dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. U vodiča autobusu bude nariadená súdna pitva. Na miesto prizvali aj znalca z odboru cestná doprava. „Vec si na mieste prevzal vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Ružomberku. Ďalšie okolnosti a príčiny tragickej dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ doplnila polícia.