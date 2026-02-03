ZMOS vyzýva poslancov, aby podporili návrhy na posilnenie bezpečnosti v mestách a obciach

Zástupcovia samospráv apelujú na zákonodarcov, aby podporili návrhy novely zákona o obecnej polícii a zákona o cestnej premávke.
MD SR: Podpis memoranda o spolupráci Route 66
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik. Foto: archívne, SITA/Bokor Tomáš
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) žiada poslancov Národnej rady (NR) SR, aby podporili v parlamente prerokúvané návrhy zamerané na bezpečnosť v mestách a obciach.

Kompetencia samospráv

Zástupcovia samospráv apelujú na zákonodarcov, aby podporili návrhy novely zákona o obecnej polícii a zákona o cestnej premávke.

„Ide o návrhy, ktoré majú posilniť kompetencie samospráv v oblasti bezpečnosti a ktoré vychádzajú z dlhodobých potrieb miest a obcí. Zdôrazňujeme, že cieľom navrhovaných zmien nie je finančne zaťažovať obyvateľov, ale zvýšiť ochranu zdravia, života a verejného poriadku v území. Mestá a obce najlepšie poznajú miestne pomery, vedia identifikovať rizikové lokality a prijímať preventívne opatrenia tam, kde sú skutočne potrebné,“ uviedol predseda ZMOSJozef Božik.

Ako ďalej uviedol, legislatívne návrhy sú výsledkom dlhodobého odborného procesu a danú tému ZMOS otvoril už pri príprave legislatívneho plánu úloh vlády na aktuálny rok. Taktiež bola predmetom medzirezortného pripomienkového konania, aj rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR.

Spoločný záujem

Podľa Božika bol výsledkom týchto diskusií spoločný záujem posilniť kompetencie územnej samosprávy v oblasti bezpečnosti. „Sme pripravení pokračovať v odbornej a vecnej diskusii v rámci rokovaní parlamentných výborov, a preto vyzývame poslancov Národnej rady SR, aby umožnili návrhom postúpiť do ďalšieho legislatívneho prerokovania,“ uviedol.

Predseda ZMOS tiež zdôraznil, že posilnenie bezpečnosti v samosprávach je spoločným záujmom štátu, miest a obcí, aj obyvateľov. Ide podľa neho o štandardné riešenie, ktoré sa uplatňuje v právnych poriadkoch vyspelých európskych štátov.

