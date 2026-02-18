Snehové búrky paralyzovali dopravu takmer v celom Rumunsku, desaťtisíce ľudí ostali bez elektriny

V rumunskej metropole skolabovala verejná doprava, vlaky meškali aj viac než šesť hodín.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Romania Weather
V Bukurešti v dôsledku snehových búrok skolabovala verejná doprava, 18. február 2026. Foto: AP Photo/Vadim Ghirda
Silné snehové búrky v stredu narušili leteckú dopravu, uzavreli cesty a školy a pripravili o elektrinu desaťtisíce ľudí po celom Rumunsku, uviedli štátne úrady, ktoré v krajine vyhlásili stav vysokej pohotovosti.

Vietor a husté sneženie zasiahli stred, juh a východ krajiny, pričom bez prúdu zostalo viac ako 166‑tisíc domácností v desiatich regiónoch. „Ide o veľmi silný poveternostný jav, pravdepodobne najprudší tejto zimy,“ povedala pre stanicu Digi24 Florinela Georgescu z rumunského meteorologického úradu.

Na bukureštskom letisku Otopeni ráno neodštartovalo ani jedno lietadlo, ulice hlavného mesta pokrývalo približne 30 centimetrov snehu. Päť letov zrušili a ďalšie presmerovali. Na letisku Henri‑Coandă museli uzavrieť dve pristávacie dráhy.

V rumunskej metropole skolabovala verejná doprava, vlaky meškali aj viac než šesť hodín. Záchranné zložky odstránili 241 popadaných stromov a 18 poškodených elektrických stĺpov, mnohé autá zostali zapadnuté v hlbokom snehu.

Snehová kalamita prinútila uzavrieť diaľnice a viaceré hlavné cesty v niekoľkých regiónoch, informovala dopravná polícia.

