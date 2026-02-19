Dovolenka Šutaja Eštoka v Abú Zabí má ďalší vývoj, vyšetrovanie sa vracia na začiatok – VIDEO

Na základe trestného oznámenia začala polícia situáciu preverovať.
Matúš Šutaj Eštok
Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok.
Polícia sa bude znovu zaoberať výletom ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka do Spojených arabských emirátov. Informoval o tom portál Aktuality.sk. Minister spolu so svojou partnerkou išiel koncom roka 2024 na súkromnú dovolenku a navštívil aj preteky F1. Šutaj Eštok s partnerkou mali za letenku zaplatiť 12 500 eur v hotovosti.

Oznámenie podali nadácia aj Demokrati

Rovnako aj hotel v Emirátoch zaplatili v hotovosti. Nadácia Zastavme korupciu a Demokrati podali trestné oznámenia. Žiadali vyšetrenie toho, či sa minister nedopustil prečinu prijatia nenáležitej výhody, a teda, či ministrovi nezaplatil výlet niekto iný, čo by podľa zákona bolo korupčným trestným činom.

Na základe trestného oznámenia začala polícia situáciu preverovať. Vyšetrovateľ napokon vec odmietol a jeho rozhodnutie následne potvrdil prokurátor. Portál pripomenul, že zo strany ministra neprišlo vysvetlenie, prečo tak vysokú sumu zaplatil v hotovosti.

Šeliga hovorí o opätovnom vyšetrovaní

Uviedol len, že je to jeho súkromná vec. Teraz sa však situácia mení a hovorca Krajskej prokuratúry v Bratislave Patrik Hujsa pre Aktuality.sk potvrdil, že 17. februára bola vec vrátená vyšetrovateľovi s pokynom doplniť ďalšie podklady a opätovne rozhodnúť. Viac však prokuratúra neprezradila, aby neboli zmarené nariadené úkony.

„Šutaj Eštok bude musieť opäť vysvetľovať svoju kešovicu na ceste do Abú Dhabí. My sme podali trestné oznámenie ešte v roku 2024, ale najskôr to polícia odmietla, potom prokurátor odmietol našu sťažnosť. Tak sme dávali podnet generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi a bolo rozhodnuté, že to musí polícia opäť vyšetrovať,“ uviedol podpredseda Demokratov Juraj Šeliga na sociálnej sieti. Nikto normálny podľa neho neverí tomu, že minister vnútra prišiel, a len tak vytiahol z vrecka 12 500 eur za letenky. „Kto si kupuje letenky v hotovosti? Uvidíme,“ dodal Šeliga.

