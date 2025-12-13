Messi navštívil štadión v indickej Kalkate, jeho nečakaný odchod spustil výtržnosti fanúšikov

Rozhorčení fanúšikovia v indickej Kalkate prerazili zábrany a vtrhli na hraciu plochu po tom, čo hviezdny futbalista Lionel Messi počas svojej návštevy krajiny nečakane opustil štadión. Tridsaťosemročný kapitán Argentíny a hráč Interu Miami pricestoval v sobotu ráno do východoindického štátu Západné Bengálsko v rámci trojdňového turné označovaného ako GOAT Tour, počas ktorého ho privítali nadšení priaznivci skandujúci jeho meno.
O niekoľko hodín neskôr zaplnili tisíce fanúšikov v dresoch Messiho a s argentínskymi vlajkami Salt Lake Stadium v Kalkate – hlavnom meste spomenutého štátu. Prísne bezpečnostné opatrenia okolo futbalistu im však podľa svedkov znemožnili získať lepší pohľad na hviezdu svetového futbalu.
Odhalenie sochy
Messi sa krátko prešiel po ihrisku, mával fanúšikom a štadión opustil skôr, než sa očakávalo. To vyvolalo nespokojnosť medzi divákmi, z ktorých mnohí zaplatili za vstupenky viac ako 100 dolárov. Rozzúrení fanúšikovia vytrhávali sedadlá na tribúnach a hádzali plastové fľaše na atletickú dráhu. Ďalší vbehli na ihrisko a poškodili reklamné bannery a stany.
„Pre mňa je sledovať Messiho radosťou, snom. Ale pre zlú organizáciu na štadióne som prišiel o šancu ho aspoň zahliadnuť,“ povedal pre agentúru AFP 37-ročný podnikateľ Nabin Chatterjee.
Ešte pred vypuknutím chaosu Messi odhalil 21-metrovú sochu zobrazujúcu jeho s trofejou pre majstra sveta. Podľa organizátorov mal na štadióne absolvovať aj krátky exhibičný zápas. Jeden z nahnevaných fanúšikov povedal agentúre Press Trust of India (PTI), že niektorí ľudia minuli „mesačný plat“, aby Messiho videli.
Nešťastný incident
„Zaplatil som 5-tisíc rupií (asi 47 eur) za lístok a prišiel som so synom sledovať Messiho, nie politikov. Polícia a vojaci si robili selfie, vina je na strane organizátorov,“ uviedol Ajay Shah. Premiérka štátu Západné Bengálsko Mamata Banerjeeová vyhlásila, že je z incidentu „znepokojená“ a „šokovaná“.
„Úprimne sa ospravedlňujem Lionelovi Messimu, ako aj všetkým športovým fanúšikom a jeho priaznivcom za tento nešťastný incident,“ napísala na sociálnej sieti X s tým, že nariadila vyšetrovanie.
Messi má v rámci turné navštíviť ešte Hajdarábád, Bombaj a Naí Dillí, pričom počas pobytu v Indii by sa mohol stretnúť aj s premiérom Naréndrom Módím. Argentínsky útočník tento týždeň získal druhýkrát po sebe ocenenie pre najužitočnejšieho hráča zámorskej Major League Soccer (MLS) a v lete povedie Argentínu pri snahách o obhajobu titulu majstra sveta v Severnej Amerike.