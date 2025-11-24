Messi predviedol famózny výkon a zaistil postup pre Inter Miami cez Cincinnati slovenského mladíka Gidiho

Argentínsky futbalový klenot Lionel Messi predviedol ďalší vynikajúci výkon, keď pomohol Interu Miami k presvedčivému víťazstvu 4:0 nad FC Cincinnati a zabezpečil postup svojmu tímu do finále Východnej konferencie zámorskej MLS.
Tridsaťosemročný argentínsky fenomén strelil jeden gól a pripravil asistencie na všetky ostatné presné zásah tímu z Floridy – dva z nich dosiahol Tadeo Allende a jeden Mateo Silvetti.
Inter Miami sa už v sobotu 29. novembra stretne s New York City FC, ktorý prekvapujúco prešiel cez najvyššie nasadený klub Philadelphia Union (1:0).
Tréner Interu Javier Mascherano vyzdvihol výkon Messiho a tímu, ktorý označil za takmer dokonalý. „Som hrdý na to, ako sme hrali na veľmi náročnom ihrisku proti veľmi silnému súperovi. Hráči ukázali neuveriteľný charakter a hrali prakticky perfektný zápas,“ povedal.
Futbalisti Cincinnati pred zaplneným domácim štadiónom nevyužil svoje šance. Hráči Miami sa ujali vedenia po prihrávke Messiho na mladého Argentínčana Silvettiho, ktorý následne pripravil gól pre Messiho.
Za domácich absolvoval celé stretnutie mladý stredopoliar Samuel Gidi. Dvadsaťjedneročný rodák z Ghany reprezentuje Slovensko v kategórii do 21 rokov, na klubovej úrovni pred odchodom do USA hrával za MŠK Žilina.
V druhom polčase pokračoval Messi v tvorbe hry a asistoval na ďalšie góly Silvettiho a Allendeho. Víťazi finále Východnej a Západnej konferencie sa stretnú 6. decembra v MLS Cup finále.
V druhej vetve si vo finále zahrajú Vancouver Whitecaps proti víťazovi zápasu medzi San Diegom a Minnesotou.