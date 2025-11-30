Inter Miami postúpil do finále MLS. Messiho družina sa postaví Vancouveru, kde hviezdi Müller - VIDEO

Tréner Interu Miami Javier Mascherano označil Lionela Messiho za „mimoriadneho“ po tom, čo argentínska superhviezda doviedla klub do prvého finále MLS. New York City FC prehral na Floride vysoko 1:5.
Hetrik strelil Tadeo Allende a skórovať sa podarilo aj Mateovi Silvettimu a Telascovi Segoviovi. Miami sa vo finále Major League Soccer postaví na domácom ihrisku Vancouveru Whitecaps v sobotu 6. decembra.
Hoci sa Messi nezapísal do streleckej listiny, 38-ročný hráč pridal kľúčovú a elegantnú asistenciu pri treťom góle Miami.
„Je to niekto výnimočný, niekto, koho už nikdy neuvidíme. Teraz nás možno prekvapuje, že neskóroval, ale asistenciou, ktorú vidí len on, nám dodal pokoj v duši. Prakticky spečatil zápas,“ povedal Mascherano o bývalej hviezde FC Barcelona, kde si spolu aj zahrali.
Do finále pôjde Inter plný sebavedomia po ďalšej demolačnej akcii, ktorá nasledovala po vysokom triumfe 4:0 nad FC Cincinnati v predchádzajúcom kole.
Vďaka tomuto víťazstvu chýba Miami už len jedno jediné od zavŕšenia pozoruhodnej transformácie po sezóne, ktorá sa po sérii prehier na začiatku zdala byť chaotickou.
„Posilnili sme sa ako tím, každý ťahá za jeden povraz a nezáleží na tom, kto začína. Sme partia a jej sila nezlomná,“ radoval sa kouč Mascherano podľa agentúry AFP.
Vancouver, ktorý v apríli v semifinále Pohára majstrov CONCACAF zdolal Miami celkovým skóre 5:1 v dvoch dueloch, naznačil, že bude pripravený čeliť hviezdnemu tímu z Floridy.
Kanadský klub mal skvelý štart, keď ho Brian White poslal do vedenia už po ôsmich minútach. Už do polčasu viedol tím 3:0, neskôr sa domácemu San Diegu ešte podarilo znížiť na rozdiel dvoch gólov. Viac presných zásahov diváci nevideli.
Vancouver, vedený bývalou hviezdou reprezentácie Nemecka a Bayernu Mníchov Thomasom Müllerom, postúpil do finále a získal titul v Západnej konferencii.