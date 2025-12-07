Messi sa dočkal titulu aj v USA. Mali sme bezsenné noci, ale stálo to za to, vraví Beckham - VIDEO

Desať titulov s FC Barcelona, ďalšie dva s parížskym Saint-Germain a teraz premiérový v USA s tímom Inter Miami. Lionel Messi opäť raz potvrdil, že vek je u neho len zbytočné číslo a ako 38-ročný priviedol Inter Miami k triumfu v MLS Cupe.
Vo finále tím z Floridy zdolal kanadského súpera Vancouver Whitecaps 3:1 (1:0) a Messi asistoval pri dvoch góloch nového šampióna. Vyhlásili ho za najužitočnejšieho hráča play-off.
Dlhá cesta k titulu
Finále na Chase Stadium vo Fort Lauderdale na Floride sledovalo vyše 20-tisíc divákov. Napokon boli svedkami premiérového triumfu domácich hráčov Miami v MLS Cupe.
„Na tento moment som čakal ja aj celé mužstvo. Bola to dlhá cesta, ale stála za tú radosť z celkového víťazstva,“ uviedol Lionel Messi.
Z 1:1 na 3:1
Messi asistoval pri góle spoluhráča z argentínskej reprezentácie Rodriga de Paula na 2:1 a tiež na zásahu ďalšieho krajana Tadea Allendeho v šiestej minúte nadstaveného času, ktorým pečatil výsledok na 3:1.
„Nášmu prvému titulu predchádzalo veľa bezsenných nocí, ale viera v úspech nás nikdy neopustila. Vždy som veril v to, že postúpime až do finále a keď som našiel tých správnych partnerov, vedel som, že všetko je možné,“ vyjadril sa David Beckham, spolumajiteľ klubu Inter Miami, a niekdajší skvelý anglický futbalista.
Müller sa nedočkal
Vancouver na čele s nemeckou legendou Thomasom Müllerom vyzeral ako pravdepodobnejší víťaz po tom, čo sa v 60. min spamätal z vlastného gólu Ediera Ocampa a Ali Ahmed vyrovnal na 1:1.
Keď sa zdalo, že Whitecaps získavajú kontrolu nad zápasom, Miami strelilo druhý gól po chybe stredopoliara Andresa Cubasa. Vancouver sa z tohto úderu už nespamätal a napriek 65-percentnému držaniu lopty prehral 1:3.
Pár chýb a súper to využil
„Urobili sme pár chýb a šikovný súper ich využil. Keď hráte proti Miami, musíte mať oči na stopkách, lebo ich hráči využijú každé vaše zaváhanie,“ uviedol dánsky tréner Whitecaps Jasper Sörensen podľa AFP.
Zatiaľ čo Messi sa zrejme chystá pokračovať v kariére aj v budúcej sezóne a obhajovať s Argentínou titul majstra sveta, jeho dvaja spoluhráči aj zo slávnej barcelonskej éry ohlásili koniec. Sú nimi bývalí španielski reprezentanti Jordi Alba a Sergio Busquets.
Rozlúčka na vrchole
„Bol to jeden z našich hlavných cieľov – rozlúčiť sa s dvoma dobrými priateľmi, ktorí teraz vstupujú do nového života,“ povedal osemnásobný víťaz Ballon D’Or Messi o triumfálnej rozlúčke s Albom a Busquetsom.
„Bolo to pre nich a celý tím veľmi špeciálne. Rozlúčili sa najlepším možným spôsobom,“ dodal Messi.