Najväčšie futbalové podujatie v histórii. MS 2026 prinesú nezabudnuteľné momenty, no kontroverzie prišli už počas žrebu - FOTO

Majstrovstvá sveta 2026, najväčšie futbalové podujatie histórie, už pozná svoje skupiny, program aj cestu do finále. V piatok 5. decembra prebehol vo Washingtone oficiálny žreb, ktorý rozdelil 48 tímov do 12 skupín a po prvýkrát tak uvidíme turnaj v tomto rozšírenom formáte.
Hoci žreb trval takmer dve hodiny, jeho športová hodnota bola podľa mnohých médií minimálna. Podujatie malo všetko – hollywoodsky styling, hudobné čísla, komické faux pas aj politické momenty. Ale najmä – konečne poznáme možných súperov Slovenska.
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) pripravila vo Washingtone pompézne predstavenie, ktoré sa zmenilo na jedno z najdivnejších športových vysielaní uplynulých rokov.
Zinscenovaná ceremónia
Program otvorili moderátori Heidi Klumová a Kevin Hart, ktorých chémia bola mierne povedané problematická. Do toho prišli hudobné vstupy – Robbie Williams a Nicole Scherzingerová s novou hymnou šampionátu „Desire“.
Neskôr sa predviedla Lauryn Hillová, ktorá bola podľa viacerých najsvetlejším momentom večera. Najviac pozornosti však vyvolal moment, keď prezident FIFA Gianni Infantino udelil prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi novovytvorenú „FIFA Peace Prize“.
Ocenenie, ktoré sa objavilo prvýkrát v histórii, sprevádzalo 20 minút dlhé vychvaľovanie a zinscenovaná ceremónia, nad ktorou krútili hlavou aj komentátori v USA. Kým sa začalo žrebovať, trvalo to, ale fanúšikovia po celom svete sa napokon dočkali.
Ťažká, no hrateľná skupina
Slovensko sa na MS 2026 musí dostať cez baráž, kde bude súperom Kosovo, a v prípade víťazstva ešte lepší z dvojice Turecko a Rumunsko.
Ak sa reprezentantom spod Tatier podarí postúpiť, čaká ich skupina D po boku USA, Paraguaja a Austrálie. To je kombinácia náročná, ale hrateľná.
Spojené štáty americké budú na domácom poli silné a tlačené dopredu miliónmi priaznivcov, Paraguaj hrá na šampionátoch vždy kvalitne a fyzicky, Austrália je tradičný nepríjemný tím.
Viac stretnutí
Majstrovstvá sveta 2026 budú najväčším športovým podujatím svojho druhu. Po dlhých rokoch, keď sa turnaj hral so 32 tímami, sa FIFA rozhodla pre revolučný krok – rozšírenie na 48 účastníkov.
V praxi to znamená nárast zo 64 na 104 zápasov, čo je viac než 60-percentný skok. Turnaj sa natiahne na 39 dní a fanúšikovia si tak užijú dlhší futbalový maratón.
Turnaj bude hostiť celkovo 16 miest v troch krajinách. Spojené štáty americké privítajú najviac duelov, konkrétne v 11 mestách vrátane New Yorku, Los Angeles či Miami. V Kanade sa budú zápasy hrať v Toronte a Vancouveri. Mexiko vyšle do hry futbalové bašty ako Mexiko City, Guadalajara a Monterrey. Pôjde o historicky prvé majstrovstvá sveta, ktoré sa uskutočnia v troch krajinách súčasne.
Menoslov favoritov
Podľa blogu webu futbaltour.sk sa medzi hlavnými kandidátmi na titul v roku 2026 objavujú tri tímy, ktoré zrejme budú udávať tempo turnaja – Argentína, Francúzsko a Španielsko.
Prvý menovaný štát vstúpi do turnaja ako obhajca titulu z MS 2022. Ich najväčšou hviezdou je legendárny Lionel Messi, ktorý bude mať počas šampionátu 39 rokov. Podľa mnohých fanúšikov ide pravdepodobne o jeho poslednú šancu hrať na najväčšej medzinárodnej scéne.
Francúzsko sa vracia po tesnom finále MS 2022, kde prehralo s Argentínou až po penaltách. V tíme dominuje Kylian Mbappé, ktorý je lídrom, rekordérom a držiteľom Zlatej kopačky za svoj strelecký výkon na predchádzajúcom turnaji. Francúzska generácia kombinuje skúsenosti a mladú dynamiku, takže tím patrí medzi jasných favoritov aj v roku 2026.
Španielsko sa môže pochváliť titulom majstra Európy a podľa odborníkov disponuje najkompletnejším kádrom zo všetkých účastníkov. „La Roja“ má v zostave skúsených hráčov i talenty, ktoré dokážu ovplyvniť zápas v každom momente. Po niekoľkých menej úspešných rokoch na svetových šampionátoch je španielsky tím pripravený opäť dominovať a pokúsiť sa o prvý titul od roku 2010.
Príde k senzáciám
Takýto turnaj svet futbalu ešte nezažil. Tri hostiteľské krajiny, rekordný počet zápasov, najväčšie štadióny sveta a súboje, ktoré môžu prepísať dejiny futbalu.
A čo je najzaujímavejšie – nový formát turnaja otvára cestu zo skupiny aj pre tímy z tretích miest. To znamená, že fanúšikovia sa môžu tešiť na neočakávané senzácie a nezabudnuteľné momenty.
Ak máte záujem o vycestovanie na budúcoročný „mundial“, športová cestovná agentúra Futbaltour ponúka viacero zájazdov.
Zloženie základných skupín MS 2026 vo futbale:
A-skupina: Mexiko, JAR, Kórejská republika, postupujúci z európskej baráže (Česko/Írsko/Dánsko/Severné Macedónsko)
B-skupina: Kanada, Katar, Švajčiarsko, postupujúci z európskej baráže (Wales/Bosna a Hercegovina/Taliansko/Severné Írsko)
C-skupina: Brazília, Maroko, Škótsko, Haiti
D-skupina: USA, Paraguaj, Austrália, postupujúci z európskej baráže (Slovensko/Kosovo/Turecko/Rumunsko)
E-skupina: Nemecko, Pobrežie Slonoviny, Ekvádor, Curacao
F-skupina: Holandsko, Japonsko, Tunisko, postupujúci z európskej baráže (Ukrajina/Švédsko/Poľsko/Albánsko)
G-skupina: Belgicko, Egypt, Irán, Nový Zéland
H-skupina: Španielsko, Saudská Arábia, Uruguaj, Kapverdy
I-skupina: Francúzsko, Senegal, Nórsko, víťaz interkontinentálnej kvalifikácie (Irak/Bolívia/Surinam)
J-skupina: Argentína, Rakúsko, Alžírsko, Jordánsko
K-skupina: Portugalsko, Kolumbia, Uzbekistan, víťaz interkontinentálnej kvalifikácie (DR Kongo/Jamajka/Nová Kaledónia)
L-skupina: Anglicko, Chorvátsko, Panama, Ghana