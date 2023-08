Mešár by mal potvrdiť svoje kvality medzi rovesníkmi a až potom nastúpiť do AHL, tvrdí hokejový expert

Slovenský hokejový útočník Filip Mešár by mohol zostať v kanadskej juniorskej OHL aj v sezóne 2023/2024.

Nádej klubu

Podľa experta Stevena Ellisa z portálu Daily Faceoff by mal 19-ročný krídelník potvrdiť svoje kvality medzi rovesníkmi a až potom nastúpiť do mužskej AHL. Vo svojom zozname 10 najväčších nádejí klubu Montreal Canadiens zo zámorskej NHL ho zaradil na 7. miesto.

Mešár si v minulom ročníku prvýkrát vyskúšal zámorský hokej po tom, ako ho Montreal draftoval do NHL z 26. miesta. V drese tímu Kitchener Rangers nazbieral 51 bodov v 52 dueloch základnej časti a štyri body v deviatich zápasoch play-off. Raz nastúpil za Laval Rocket, záložný tím Canadiens v AHL. V mužskej súťaži už pôsobil na Slovensku, v extralige odohral celé dve sezóny za HK Poprad.

Debut v AHL

„Minulý ročník bol pre tohto rýchleho a všestranného útočníka o prispôsobovaní. Zo Slovenska prišiel do Kanady a debutoval v AHL, no počas zvyšku sezóny patril k najdôležitejším útočným zbraniam Kitcheneru. Tvrdo bojujúci krídelník tiež pomohol Slovensku na MS juniorov. Mal by odohrať ešte lepšiu sezónu v drese Rangers predtým, ako sa v ročníku 2024/2025 pripojí k Lavalu,“ napísal Ellis o striebornom medailistovi z Hlinka Gretzky Cupu 2021.