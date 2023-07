Dvorský podpísal vstupný kontrakt s klubom St. Louis Blues, do prvého tímu sa chce dostať čo najskôr

Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský sa stal oficiálne členom klubu St. Louis Blues zo zámorskej NHL, keď podpísal s vedením organizácie trojročný vstupný kontrakt.

Ide o dvojcestnú zmluvu, ktorá mu na úrovni profiligy vynesie 950-tisíc dolárov a v nižšej AHL zarobí 82 500 USD.

Osemnásťročného centra zo Zvolena si klub z amerického štátu Missouri vybral na tohtoročnom drafte nováčikov z 10. priečky.

Juniorský a seniorský hokej sú úplne odlišné

Dvorský len nedávno podpísal zmluvu s klubom najvyššej švédskej súťaže IK Oskarshamn, v ostatných dvoch sezónach hrával za druholigový AIK Štokholm. V druhej švédskej lige HockeyAllsvenskan odohral dokopy 62 zápasov so ziskom 17 bodov za osem gólov a deväť asistencií.

Hrával aj v tímoch AIK do 18 a do 20 rokov. V ročníku 2020/2021 absolvoval 20 stretnutí v slovenskej extralige v drese Banskej Bystrice, pripísal si v nich dva presné zásahy a dve gólové prihrávky.

„Juniorský a seniorský hokej sú úplne odlišné. Hranie medzi profesionálmi vo Švédku mi veľmi pomohlo, aby som zistil, aké to je a čo je potrebné na to, aby ste dominovali medzi mužmi,“ vyhlásil účastník ostatných majstrovstiev sveta do 18 i do 20 rokov počas kempu nádejí Blues, citoval ho portál The Hockey News.

Šiesty Slovák draftovaný bluesmanmi

Mladý Slovák zatiaľ nechce hovoriť o tom, kedy si zahrá v NHL. „Uvidíme, ešte na to nemám odpoveď. Urobím úplne všetko pre to, aby som sa dostal do prvého tímu čo najskôr,“ dodal Dvorský.

Dvorský je šiesty slovenský hokejista, ktorého si na drafte vybralo St. Louis. Pred ním to boli útočníci Tomáš Troliga (89., 2002), Ladislav Nagy (177., 1997), Andrej Podkonický (196., 1996), Michal Handzuš (101., 1995) a obranca Peter Smrek (85., 1999).

Dres „bluesmanov“ si doposiaľ obliekli aspoň v jednom zápase NHL jedenásti Slováci, okrem Nagyho, Smreka a Handzuša to boli aj útočníci Pavol Demitra, Ľuboš Bartečko, Peter Šťastný, Róbert Petrovický, Peter Sejna, Vladimír Országh, obranca Jaroslav Obšut a brankár Jaroslav Halák.