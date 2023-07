Filip Mešár si v juniorskej OHL zvykol na kanadský hokej a dúfa, že sa v ďalšej sezóne posunie o level vyššie do AHL

Slovenský hokejový útočník Filip Mešár dúfa, že po sezóne v kanadskej juniorskej OHL sa posunie o úroveň vyššie do mužskej AHL.

Devätnásťročný krídelník si v minulom ročníku prvýkrát vyskúšal zámorský hokej po tom, ako ho klub Montreal Canadiens draftoval do NHL z 26. miesta.

Dobrá náhradná rodina

V drese tímu Kitchener Rangers nazbieral 51 bodov v 52 dueloch základnej časti a štyri body v deviatich zápasoch play-off.

„Nebolo to skvelé ani zlé, mal som vzostupy aj pády. Beriem to však pozitívne, lebo som žil v dobrej náhradnej rodine. Teraz už viem, čo môžem v Kanade očakávať. Hokej je tu trochu odlišný ako v Európe, ale zvykol som si naň,“ zhodnotil rodák zo Spišskej Belej uplynulý ročník pre denník Montreal Gazette a k samotnej súťaži doplnil: „Všetci sme boli kamaráti a nebolo to také profesionálne ako medzi mužmi. Bola to pre mňa cenná skúsenosť a pomohlo mi to.“

Mešár už pôsobil v mužskej súťaži na Slovensku, v extralige odohral celé dve sezóny za HK Poprad. Teraz je podľa neho správny čas na posun do klubu Laval Rocket, ktorý je záložný tím Montrealu v AHL.

V juniorke mal byť rok

„Predtým, ako ma vlani poslali do Kitcheneru, sme o tom veľa hovorili. Povedali mi, že v juniorke budem len rok a potom pôjdem do Lavalu, potvrdil mi to aj môj agent. Prvý ročník bol o prispôsobení sa na kanadský hokej a užšie klzisko. Dúfam, že v budúcej sezóne budem hrať v Lavale,“ vyhlásil strieborný medailista z Hlinka Gretzky Cupu 2021.

Tréner Lavalu zatiaľ nepotvrdil, či bude v novom ročníku viesť aj Mešára.

„Uvidíme, ako sa rozhodne vedenie. Budeme šťastní, ak bude s nami. Pre Európanov je náročné sa prispôsobiť, a tak je pre nich dobré prísť do zámoria o rok skôr. Dúfajme, že to všetko už má za sebou a bude pripravený na prvú profesionálnu sezónu,“ uviedol kouč Rocket J.F. Houle.