Menšinová vláda vyjde Babiša draho, hovorí politológ

Ak by české strany Motoristi alebo Sloboda a priama demokracia (SPD) súhlasili s podporou menšinovej vlády hnutia ANO, ktoré vyhralo voľby, tak to pre Andreja Babiša bude veľmi drahé. Myslí si to český politológ Michael Drašar. „Predpokladám totiž, že by požadovali lukratívne posty vo vedení Snemovne,“ povedal. Informuje o tom web TN.cz.
Keby Babiš šéfovi SPD Tomiovi Okamurovi ponúkol funkciu predsedu Snemovne, „tak on asi s tým bude spokojný a bude hnutie ANO podporovať,“ konštatuje politológ z New York University in Prague Jiří Pehe.
Žiadna tichá podpora, chceme do Babišovej vlády, hovorí člen vyjednávacieho tímu Motoristov
Ak by sa hnutie SPD stalo koaličným partnerom, Pehe predpokladá, že by to mohlo mať určitý vplyv na zahraničnú politiku Česka. „Na druhej strane Andrej Babiš už jasne povedal, a v tom si myslím, že neklame…, že ak by prišla reč na vystúpenie z Európskej únie alebo NATO, tak tam jednoducho vedie čiara, cez ktorú nemožno ísť,“ uviedol.
SPD okrem toho podľa Peheho nebude môcť pomýšľať na žiadne silové ministerstvo, ktoré by mohlo rozhodovať o situácii ukrajinských imigrantov v Česku a o vzťahoch s Ukrajinou. „Keby náhodou došlo k otvorenej koalícii, tak Babiš by ťažko mohol nominovať na nejaké silové ministerstvo, ako je ministerstvo zahraničia, ministerstvo obrany alebo ministerstvo vnútra, niekoho z SPD, pretože by to okamžite narazilo na prezidenta, ktorý povedal, že jednoducho do takej pozície by mal veľký problém vymenovať kohokoľvek zo strany, ktorá nesúhlasí s členstvom Českej republiky v NATO a v Európskej únii,“ dodal Pehe.