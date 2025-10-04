Online - Výsledky volieb v Česku: Kto vyhral? Bude Babiš nový premiér... (Priebežné aj konečné)

ONLINE - Voľby v Česku: Je rozhodnuté a spočítavajú sa hlasy, zverejňujú priebežné výsledky - VIDEO, FOTO
Voľby v Česku sa skončili v sobotu o 14.00 a postupne začnú nabiehať priebežné výsledky. Prieskumy ukazovali, že Andrej Babiš a jeho hnutie ANO majú víťazstvo vo vrecku. Očakáva sa, že na druhom mieste skončí SPOLU s lídrom a súčasným premiérom Petrom Fialom. Uvidíme, ako to napokon všetko dopadne a kto bude zostavovať novú vládu.
Voľby v Česku – priebežné výsledky postupne dopĺňame
- spočítané okrsky: 0,02%
- účasť: 73,64 %
|Politický subjekt
|Percentá
|Počet hlasov
|ANO
|40,36 %
|Spolu (ODS, KDU/ČSL, TOP09)
|15,96 %
|STAN (Starostové a nezávislí)
|17,97 %
|SPD Svoboda a Přímá Demokracia
|8,73 %
|Piráti
|5,72 %
|Stačilo!
|3,31 %
|Motoristé
|7,83 %
|Přísaha
|0,60 %
Kto sú kandidáti v českých voľbách?
Vo voľbách v Česku kandidovalo 26 politických subjektov, kandidátov 4 462 a do poslaneckých lavíc ich zasadne 200. Ako priblížila spravodajská ČT24, o mandát sa uchádza aj väčšina súčasných zákonodarcov – z 200 ich opätovne kandiduje 168.
1. Rebelové, 2. Moravské zemské hnutí (MZH), 3. JaSaN (Jasný Signál Nezávislých), 4. Výzva 2025, 5. SMS – Stát má sloužit, 6. SPD Svoboda a Přímá Demokracia, 7. ČSSD Česká suverenita sociální demokracie, 8. Přísaha, 9. Levice, 10. ČR1 Česká republika na prvním míste, 11. Spolu (ODS, KDU/ČSL, TOP09), 12. Švýcarská demokracie, 13. Nevolte urza.cz, 14. HOP Hydra, 15. Generace, 16. Piráti, 17. Koruna česká, 18. Volt, 19. Pravý blok, 20. Motoristé, 21. BSP Balbínova poetická strana, 22. ANO, 23. STAN (Starostové a nezávislí), 24. Kruh, 25. Stačilo!, 26. Voluntia