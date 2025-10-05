Žiadna tichá podpora, chceme do Babišovej vlády, hovorí člen vyjednávacieho tímu Motoristov

Česká strana Motoristi, s ktorej podporou ráta šéf víťazného hnutia ANO Andrej Babiš pri zostavení jednofarebnej vlády, s takým riešením nesúhlasí a chce byť súčasťou vlády. Pre web Novinky to povedal člen vyjednávacieho tímu Motoristov Boris Šťastný.
Babiš rokuje o novej vláde, bol už aj za prezidentom, ale poverenie ešte nedostal – VIDEO, FOTO
„Prezentovali sme to už pred voľbami. Motoristi jasne povedali, že ak voliči rozdajú karty tak, že Motoristi budú mať šancu zasahovať do budúcej politiky tejto krajiny, tak si prajeme, aby to bolo na pôdoryse koaličného vládnutia. V tomto ohľade majú Motoristi ambíciu zasadnúť v budúcej vláde, to bezpochyby,“ uviedol Šťastný.
Babiš doslova povysával ľavicu a Česko na európskom aj medzinárodnom poli stratí - KOMENTÁR
„Motoristi už v kampani prezentovali, že jednou z hlavných priorít je odmietnutie nových zelených daní Európskej únie ETS2, ktoré by brutálnym spôsobom o desiatky tisíc korún ročne zdraželi všetkým domácnostiam život. Ďalšou prioritou je odmietnutie migračného paktu,“ odpovedal Šťastný na otázku, akým oblastiam by sa chceli vo vláde venovať.