V českých voľbách zvíťazil „agent Kremľa“ a jeho triumf posilňuje euroskeptický tábor, píšu v Rusku

Čo očakávajú ruské médiá od Andreja Babiša?
Andrej Babiš (ANO) vystupuje pred médiami po sčítaní väčšiny hlasov v parlamentných voľbách v Prahe, Česká republika, v sobotu 4. októbra 2025. Foto: SITA/AP
Od volebného víťazstva hnutia ANO Andreja Babiša očakávajú ruské médiá zmenu v českej zahraničnej politike vrátane prístupu k pomoci Ukrajine, všíma si portál Novinky.cz.

„Žije Varšavská zmluva? V Českej republike vyhráva voľby ‚agent Kremľa‘,“ hovorí titulok článku ruského webu Argumenty a fakty. Ruský web pripomenul, že Babiš v predvolebnej kampani stavil okrem iného na protiukrajinskú rétoriku, keď hovoril o ukončení vojenskej a finančnej pomoci Ukrajine. „V tomto ohľade je ANO solidárne s postojom, ktorý zaujímajú vlády Maďarska a Slovenska,“ citujú Novinky ruské médium.

Podľa denníka Komsomoľskaja pravda príde s Babišom zmena v zahraničnej politike a „ochladenie vzťahu k vojenskej pomoci Kyjevu“. „Víťazstvo ANO posilňuje euroskeptický tábor a kurz Prahy sa pravdepodobne stane ‚pragmatickejším‘: Menej nadšenia pre sankčný program a pre vojenskú pomoci Kyjevu,“ cituje český portál Komsomoľskuju pravdu.

