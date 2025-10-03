Online - Voľby v Česku: Favoritom je Babiš a jeho ANO, podľa Fialu ide o budúcnosť smerovania krajiny - VIDEO, FOTO

V Česku sa v piatok začínajú voľby do Poslaneckej snemovne, dnes je možné hlasovať od 14.00 do 22.00. V sobotu budú volebné miestnosti otvorené od 8.00 do 14.00. Kompletné výsledky by mali byť známe v sobotu podvečer, Štatistický úrad bude samozrejme zverejňovať aj priebežné.
Vo voľbách v Česku kandiduje 26 politických subjektov, kandidátov 4 462 a do poslaneckých lavíc ich zasadne 200. Ako priblížila spravodajská ČT24, o mandát sa uchádza aj väčšina súčasných zákonodarcov – z 200 ich opätovne kandiduje 168. Sú to prvé voľby, v ktorých mohli Česi žijúci v zahraničí využiť korešpondenčnú voľbu, ktorú vláda Petra Fialu zaviedla vlani.
Kto sú kandidáti v českých voľbách?
1. Rebelové, 2. Moravské zemské hnutí (MZH), 3. JaSaN (Jasný Signál Nezávislých), 4. Výzva 2025, 5. SMS – Stát má sloužit, 6. SPD Svoboda a Přímá Demokracia, 7. ČSSD Česká suverenita sociální demokracie, 8. Přísaha, 9. Levice, 10. ČR1 Česká republika na prvním míste, 11. Spolu (ODS, KDU/ČSL, TOP09), 12. Švýcarská demokracie, 13. Nevolte urza.cz, 14. HOP Hydra, 15. Generace, 16. Piráti, 17. Koruna česká, 18. Volt, 19. Pravý blok, 20. Motoristé, 21. BSP Balbínova poetická strana, 22. ANO, 23. STAN (Starostové a nezávislí), 24. Kruh, 25. Stačilo!, 26. Voluntia
Čo hovoria prieskumy?
Podľa prieskumov je favoritom Andrej Babiš a jeho hnutie ANO, ale Vít Dostál z českej Asociácie pre medzinárodné otázky (AMO) v podcaste Okno do sveta v rozhovore s Miroslavom Wlachovským podotkol, že týždeň pred voľbami bolo nerozhodnutých 30 až 40 percent voličov a 10 až 20 percent sa chce rozhodnúť tesne pred voľbami. Dostál zdôraznil, že nerozhodnosť nie je medzi koalíciou a opozíciou, ale medzi jednotlivými politickými tábormi, ako sú napríklad ANO a SPD, alebo STAN a Piráti.
>>> Celý rozhovor SITA o českých voľbách v podcaste Okno do sveta
Okno do sveta: Babiš sa môže poučiť zo slovenského vývoja, že nie je úplne fajn vládnuť s úplnými šialencami
Hnutie ANO expremiéra Babiša viedlo v prieskumoch s približne tridsať až 32-percentnou podporou, čo mu dáva šancu na zostavenie vlády, no pravdepodobne bude potrebovať koaličných partnerov. Pavlína Janebová z AMO upozornila, že Babiš by radšej vládol sám, no šance na pohodlnú väčšinu sú nízke. „Pravdepodobne bude musieť súhlasiť buď s priamou koalíciou, alebo s podporou niektorých ďalších strán v parlamente,“ podotkla.
Prikloní sa Česko na Východ?
Portál Politico napísal, že Babiš, by mohol po prípadnom víťazstve vytvoriť „regionálnu koalíciu“ s proruskými lídrami ako Viktor Orbán a Robert Fico, ktorí pravidelne narúšajú jednotu Európskej únie. „Ide o to, kam sa Česká republika vydá, či zostane silnou demokraciou a súčasťou Západu, alebo sa prikloní na Východ,“ povedal Fiala podľa spomínaného webu.
Politický analytik Tomáš Cirhan upozorňuje, že Babiš je pragmatický populista, ktorý sa snaží získať podporu voličov obávajúcich sa zvýšených výdavkov na obranu. „Ideologicky nie je proruský človek. Hovorí (voličom), čo potrebuje, aby získal ich podporu,“ podotkol.
Fiala a Babiš sa v predvolebnej debate nevyhli ostrým výmenám názorov, na jednej veci sa však výnimočne zhodli
Analytici upozorňujú, že Česko je zaplavené proruskou propagandou, ktorá od februára 2022 neustále narastá a dosahuje rekordné množstvo – až 5-tisíc článkov mesačne. Najväčšie dezinformačné weby produkujú viac obsahu než všetky tradičné české médiá dokopy. Obsah zahŕňa kritiku EÚ a Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), ale aj konšpiračné teórie vrátane tvrdení, že Brusel propaguje kanibalizmus ako riešenie klimatických zmien.
Predvolebné napätie v Česku. Nerozhodnutí voliči a zahraničná politika v popredí
Podľa Kristíny Šefčíkovej z Pražského inštitútu bezpečnostných štúdií (PSSI) je cieľom týchto kampaní podkopať dôveru v demokraciu a legitímnosť volieb. „V informačnom priestore vidíme použitie taktík Kremľa,“ uviedla. Kremeľ samozrejme popiera akékoľvek zasahovanie do českých volieb, no české spravodajské služby zaznamenali zvýšenú aktivitu ruských tajných služieb vrátane náboru agentov a kybernetických útokov. Cieľom je podľa odborníkov šíriť zmätok, strach a neistotu.
Česko zakázalo ruské štátne médiá ako Sputnik a RT a v roku 2024 viedlo úspešnú kampaň za sankcie voči proruskému webu Voice of Europe. Napriek tomu podľa investigatívneho novinára Vojtěcha Boháča až štvrtina falošných správ v Česku priamo prekladá alebo parafrázuje obsah ruských štátnych médií.
Voľby v Česku – online (minúta po minúte)
- priebeh volieb v Česku budeme sledovať minúta po minúte od piatku 14.00.