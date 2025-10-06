Babiš sa nepozerá do Ruska. Sľubuje prozápadný kurz a vernosť Európe

Český miliardár a bývalý premiér Andrej Babiš, ktorého strana ANO získala v sobotňajších voľbách 34,5 percenta hlasov a 80 kresiel v 200-člennom parlamente, vyhlásil, že bude preferovať prozápadný kurz. Po stretnutí s prezidentom Petrom Pavlom, ktorý oznámil, že novú vládu vymenuje najskôr v novembri, Babiš zdôraznil, že je „proeurópsky“ a chce, aby „Európa fungovala dobre“.
Napriek tomu, že Babiš sám seba označil ako „trumpistu“ a počas kampane sľuboval zastavenie vojenskej pomoci Ukrajine, odmietol označenie za potenciálneho problémového politika. „Nie je to fér,“ povedal po stretnutí s prezidentom. „Každý rok posielame 2,5 miliardy eur do rozpočtu do Bruselu, a, samozrejme, Brusel pomáha Ukrajine,“ podotkol Babiš.
SPD bude zrejme tlačiť na referendum
Tvrdí, že plánuje rokovať o podpore svojej vlády s krajne pravicovým hnutím Sloboda a priama demokracia (SPD), ktoré získalo 7,8 percenta hlasov a 15 kresiel, a s pravicovými nováčikmi Motoristami s 6,8 percenta a 13 kreslami.
Analytik Petr Just upozornil, že SPD bude pravdepodobne tlačiť na referendum o vystúpení Česka z Európskej únie, čo môže byť predmetom rokovaní a vyjednávania. „Babiš však nebude mať záujem robiť unáhlené kroky vo vzťahu k EÚ,“ dodal Just s odkazom na Babišove obchodné záujmy v západnej Európe.
Pavel vyjadril obavy
Prezident Pavel, bývalý generál Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), zdôraznil, že zabezpečí, aby Česko zostalo „kritickým, ale zodpovedným členom“ EÚ a NATO. Pavel tiež vyjadril obavy z konfliktu záujmov Babiša ako politika a podnikateľa, no uviedol, že Babiš navrhol riešenia „na dodržiavanie zákona“.
Babišova strana ANO a Motoristi sú v Európskom parlamente členmi krajne pravicovej frakcie Patrioti pre Európu, ktorú Babiš spoluzakladal spolu s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Babiš má zároveň dobré vzťahy aj so slovenským premiérom Robertom Ficom, ktorý rovnako ako Orbán napriek invázii Ruska na Ukrajinu udržiava styky s Moskvou.