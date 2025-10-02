Izrael zasahuje proti flotile s Gretou Thunbergovou. Aktivistov deportujú späť do Európy

Izraelské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok oznámilo, že deportuje do Európy propalestínskych aktivistov na palube lodí flotily Global Sumud, ktoré zadržali izraelské námorné sily. „Pasažieri flotily na svojich lodiach sa bezpečne a pokojne presúvajú do Izraela, kde začnú ich deportačné procedúry do Európy. Cestujúci sú v bezpečí a v dobrom zdravotnom stave,“ uviedlo ministerstvo na sociálnej sieti X.
Flotila, ktorá zahŕňa približne 45 plavidiel s politikmi a aktivistami vrátane švédskej klimatickej aktivistky Grety Thunbergovej, vyplávala zo Španielska minulý mesiac s cieľom prelomiť izraelskú blokádu Pásma Gazy, kde podľa Organizácie Spojených národov (OSN) panuje hladomor.
Izraelská námorná flotila v stredu zastavila lode po varovaní, aby nevplávali do vôd pod izraelskou blokádou, pričom loď Grety Thunbergovej bola medzi zastavenými plavidlami. Napriek tomu flotila uviedla, že väčšina jej lodí pokračuje v plavbe a približuje sa k pobrežiu Pásma Gazy.
Hovorca flotily Saif Abukeshek uviedol, že izraelské sily zadržali 13 lodí s približne 200 ľuďmi, vrátane mnohých zo Španielska a Talianska, no misia pokračuje. Militantné hnutie Hamas označilo izraelský zásah za „pirátsky a teroristický čin“ v medzinárodných vodách.
Španielsko a Taliansko, ktoré poslali námorné sprievody, vyzvali flotilu, aby zastavila pred vstupom do izraelskej zóny, no aktivisti tieto výzvy odmietli. Podporu flotile vyjadrili ľudia v Taliansku, kde sa konali protesty a generálny štrajk.
Kolumbijský prezident Gustavo Petro oznámil vyhostenie všetkých izraelských diplomatov v krajine na protest proti zásahu voči flotile. Turecký minister zahraničných vecí označil izraelský zásah za „teroristický akt a vážne porušenie medzinárodného práva“ ohrozujúce životy civilistov. Španielsky premiér Pedro Sánchez a talianska premiérka Giorgia Meloniová vyzvali na mier a varovali pred ohrozením mierového plánu USA pre Pásmo Gazy.