Z mesta Gaza sa evakuovalo viac ako štvrť milióna obyvateľov

Izraelská armáda chce mesto prevziať pod svoju kontrolu.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Palestínčania v piatok prehľadávajú trosky budovy v Gaze po izraelskom údere. Foto: SITA/AP
Izraelská armáda v sobotu oznámila, že za ostatných niekoľko týždňov od zintenzívnenia útokov na najväčšie mestské centrum v Pásme Gazy opustilo mesto Gaza viac ako 250-tisíc ľudí a presťahovalo sa do iných častí regiónu.

„Podľa odhadov Izraelských obranných síl sa z mesta odsťahovalo viac ako štvrť milióna obyvateľov Gazy pre vlastnú bezpečnosť,“ uviedol na sieti X hovorca armády plukovník Avichaj Adraee.

V závere augusta sa Avichaj vyjadril, že evakuácia mesta Gaza je nevyhnutná, a preto „každá rodina, ktorá sa presťahuje na juh, dostane veľmi štedrú humanitárnu pomoc, na ktorej sa v súčasnosti pracuje.“

Izraelský bezpečnostný kabinet schválil plán prevzatia kontroly nad mestom Gaza začiatkom augusta. Minister obrany Jisrael Kac potom podpísal povolanie približne 60-tisíc záložníkov na jeho vykonanie a armáda označila mesto za „nebezpečnú bojovú zónu“.

