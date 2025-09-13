Z mesta Gaza sa evakuovalo viac ako štvrť milióna obyvateľov

Izraelská armáda v sobotu oznámila, že za ostatných niekoľko týždňov od zintenzívnenia útokov na najväčšie mestské centrum v Pásme Gazy opustilo mesto Gaza viac ako 250-tisíc ľudí a presťahovalo sa do iných častí regiónu.
„Podľa odhadov Izraelských obranných síl sa z mesta odsťahovalo viac ako štvrť milióna obyvateľov Gazy pre vlastnú bezpečnosť,“ uviedol na sieti X hovorca armády plukovník Avichaj Adraee.
Izraelská armáda kontroluje 40 % mesta Gaza, pokračuje v ofenzíve napriek medzinárodnému tlaku
V závere augusta sa Avichaj vyjadril, že evakuácia mesta Gaza je nevyhnutná, a preto „každá rodina, ktorá sa presťahuje na juh, dostane veľmi štedrú humanitárnu pomoc, na ktorej sa v súčasnosti pracuje.“
Izraelský bezpečnostný kabinet schválil plán prevzatia kontroly nad mestom Gaza začiatkom augusta. Minister obrany Jisrael Kac potom podpísal povolanie približne 60-tisíc záložníkov na jeho vykonanie a armáda označila mesto za „nebezpečnú bojovú zónu“.