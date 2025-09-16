Mesto Gaza sa opäť stalo terčom masívneho izraelského bombardovania

Izraelský minister obrany Jisrael Kac v utorok vyhlásil, že Gaza je „v plameňoch“, a varoval, že jeho krajina „neustúpi“.
Vysídlení Palestínčania utekajú zo severnej časti mesta Gaza. Foto: SITA/AP
Izraelská armáda v utorok spustila ďalšiu vlnu intenzívneho bombardovania mesta Gaza. Uviedli to svedkovia pre agentúru AFP.

Hovorca palestínskeho úradu civilnej ochrany Mahmúd Bassal uviedol, že „bombardovanie pokračuje v celom meste Gaza a počet mŕtvych i zranených ďalej rastie.“ Izraelský minister obrany Jisrael Kac v utorok vyhlásil, že Gaza je „v plameňoch“, a varoval, že jeho krajina „neustúpi“.

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v utorok povedal, že palestínske militantné hnutie Hamas má len niekoľko dní na prijatie dohody o prímerí.

„Izraelčania tam už začali vojenské operácie. Myslíme si, že máme veľmi málo času na uzavretie dohody. Už nemáme mesiace, pravdepodobne len dni a možno niekoľko týždňov,“ uviedol Rubio novinárom počas letu z Izraela do Kataru. „Našou prioritou je, aby sa táto situácia vyriešila prostredníctvom dohody, v ktorej Hamas vyhlási: „Odzbrojíme sa a prestaneme predstavovať hrozbu“.“

Šéf americkej diplomacie sa v pondelok v Jeruzaleme stretol s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, kde vyjadril podporu novej izraelskej ofenzíve v meste Gaza a jej deklarovanému cieľu úplne zlikvidovať Hamas.

