Mesto Gaza sa opäť stalo terčom masívneho izraelského bombardovania

Izraelská armáda v utorok spustila ďalšiu vlnu intenzívneho bombardovania mesta Gaza. Uviedli to svedkovia pre agentúru AFP.
Hovorca palestínskeho úradu civilnej ochrany Mahmúd Bassal uviedol, že „bombardovanie pokračuje v celom meste Gaza a počet mŕtvych i zranených ďalej rastie.“ Izraelský minister obrany Jisrael Kac v utorok vyhlásil, že Gaza je „v plameňoch“, a varoval, že jeho krajina „neustúpi“.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v utorok povedal, že palestínske militantné hnutie Hamas má len niekoľko dní na prijatie dohody o prímerí.
Izrael podnikol útok proti predstaviteľom Hamasu v Katare
„Izraelčania tam už začali vojenské operácie. Myslíme si, že máme veľmi málo času na uzavretie dohody. Už nemáme mesiace, pravdepodobne len dni a možno niekoľko týždňov,“ uviedol Rubio novinárom počas letu z Izraela do Kataru. „Našou prioritou je, aby sa táto situácia vyriešila prostredníctvom dohody, v ktorej Hamas vyhlási: „Odzbrojíme sa a prestaneme predstavovať hrozbu“.“
Šéf americkej diplomacie sa v pondelok v Jeruzaleme stretol s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, kde vyjadril podporu novej izraelskej ofenzíve v meste Gaza a jej deklarovanému cieľu úplne zlikvidovať Hamas.