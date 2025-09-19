Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS

Slovenská deeptech spoločnosť 3IPK dosiahla historický míľnik.
V rámci misie IMAGIN-e na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS spustila prvý blockchainový systém pre bezpečnosť dát vo vesmíre.

Technológia 3IPK umožňuje zabezpečiť a overovať údaje z pozorovania Zeme priamo pri ich vzniku, ešte predtým, než prejdú ďalším spracovaním. Vďaka tomu je možné s istotou preukázať ich pôvod a dôveryhodnosť.

Misia IMAGIN-e – ISS Mounted Accessible Global Imaging Nod-e bola na ISS dopravená v marci 2024 a aktivovaná v auguste 2024. Na projekte spolupracovali prestížny francúzsky vesmírny gigant Thales Alenia Space a 3IPK, pričom slovenská spoločnosť dodala blockchainovú vrstvu, ktorá chráni integritu údajov v reálnom čase.

„Nasadenie našej technológie na ISS je dôkazom, že Slovensko dokáže udávať trend aj vo vysoko konkurenčnom vesmírnom a obrannom sektore. Blockchain na obežnej dráhe otvára úplne nové možnosti, ako chrániť dáta, na ktoré sa spoliehajú nielen vedecké tímy, ale aj vládne a komerčné organizácie,“ uviedol Juraj Zámečník, spoluzakladateľ 3IPK.

3IPK vyvíja riešenia pre zabezpečenie dátovej dôveryhodnosti a sledovateľnosti a spolupracuje s partnermi zahŕňajúcimi Airbus, Thales Alenia Space, CNES či Európska vesmírna agentúra ESA. Spoločnosť sa nedávno otvorila aj súkromným investorom prostredníctvom platformy Crowdberry, kde aktuálne hľadá kapitál pre ďalší rozvoj a expanziu na nové trhy.

Slovensko sa tak vďaka 3IPK zapísalo na mapu inovácií vo vesmírnom výskume – nielen ako krajina výroby satelitov, ale aj ako priekopník blockchainu vo vesmíre.

