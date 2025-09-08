Hamas vyhlásil, že je pripravený okamžite rokovať o prímerí

Prezident USA Donald Trump sa vyjadril, že vydal Hamasu svoj „posledný varovný signál“, aby prijal dohodu o prepustení rukojemníkov z Pásma Gazy.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Bojovníci palestínskeho militantného hnutia Hamas. Foto: SITA/AP
Palestínske militantné hnutie Hamas uviedlo, že je pripravené „okamžite sadnúť za rokovací stôl“ po tom, ako podľa jeho slov zazneli „niektoré návrhy zo strany USA zamerané na dosiahnutie dohody o prímerí“.

Militanti sa tak vyjadrili po tom, ako americký prezident Donald Trump oznámil, že vydal Hamasu svoj „posledný varovný signál“, aby prijal dohodu o prepustení rukojemníkov z Pásma Gazy.

„Hnutie Hamas víta každú iniciatívu, ktorá podporí úsilie o ukončenie agresie proti nášmu ľudu, a potvrdzuje svoju pripravenosť okamžite rokovať o prepustení všetkých väzňov,“ uviedla v nedeľu palestínska militantná skupina. Výmenou požaduje „jasné vyhlásenie o ukončení vojny, úplné stiahnutie z Pásma Gazy a vytvorenie výboru nezávislých Palestínčanov, ktorý by okamžite prevzal správu nad týmto územím“.

Z 251 Izraelčanov, ktorých Hamas uniesol počas útoku na územie južného Izraela v októbri 2023, je 47 stále v zajatí v Pásme Gazy, pričom 25 z nich je podľa izraelskej armády mŕtvych.

