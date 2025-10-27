Matoviča prešla trpezlivosť: Šimečku vyzval, aby bol chlap, postavil sa pred kamery a vysvetlil, prečo jeho mama čelí exekúcii - VIDEO

Šéf Hnutia Slovensko a bývalý premiér Igor Matovič vyzval lídra PS Michala Šimečku, aby raz a navždy vysvetlil, prečo jeho mama – Marta Šimečková sa ako štatutárka občianskeho združenia Projekt Fórum stala predmetom exekúcie a musí vrátiť orgánom Európskej únie (EÚ) 160-tisíc eur.
„Strkať hlavu do piesku a nevysporiadať sa s týmito obvineniami čestne pred kamerami a na rovinu, zbytočne dáva náboje Robertovi Ficovi na to, aby očierňoval či už samotného Šimečku, stranu Progresívne Slovensko, ale toto negatívne padá aj na celú opozíciu,“ povedal Matovič v nedeľu na tlačovej konferencii.
Výzva pre lídra opozície
Šéf Hnutia Slovensko adresoval Šimečkovi výzvu, a zároveň ho žiadal, aby sa s mamou postavil pred kamery a celú vec voličom vysvetlil.
„Chcel by som z tohto miesta – aj keď on (Michal Šimečka) nechce mať s nami nič spoločné – ja mu dávam dobrú politickú a marketingovú radu, nech sa postaví aj so svojou mamou pred kamery a nech vysvetlia, prečo jeho mama musí platiť Európskej únii späť exekúciu za 160-tisíc eur, lebo toto rozumný volič opozície určite nepochopí, že to bolo len nejaké malé účtovné pochybenie, ako sa to snaží či pán Šimečka alebo pani Šimečková komunikovať,“ povedal Matovič. Zdôraznil, že exekúcia za 160-tisíc eur priamo zo strany Európskej komisie nemôže byť vymyslená vec.
„Poprosím pána Šimečku nech je chlap, nech vytiahne hlavu z piesku, nech sa s mamou postavia na tlačovku a raz a navždy vysvetlia, čo sa stalo a ako sa to stalo, a nech sa nesnažia robiť z opozičných voličov hlupákov, ktorí si teraz budú myslieť, že Európska komisia si zrazu z prsta vycucala exekúciu za 160-tisíc eur,“ pokračoval ďalej Matovič.
Šimečka nahráva Ficovi
Podľa expremiéra sa k tejto veci treba postaviť čestne. „Vieme o tom, s kým bojujeme, že kto je predseda vlády, že to bude neustále zneužívať. Keď bude mať Šimečka hlbšie strčenú hlavu v piesku, tým viac a viac to bude Fico zneužívať voči celej opozícii,“ uviedol Matovič s tým, že ticho okolo exekúcie Šimečkovej mamy môže ublížiť celej opozícii a Fico tak bude mať predvolebnú tému donekonečna.
„Robert Fico bude s týmto operovať pred svojimi voličmi a bude to zneužívať neustále. Ale zase, dajme si rečnícku otázku, nenahráva mu náhodou pán Šimečka a pani Šimečková tou svojou komunikáciou?“ pýtal sa tiež Matovič.
„Keď raz som líder opozície, nemôžem sa skrývať niekde na detskom pieskovisku. Chlapsky sa k tomu treba postaviť a raz a navždy povedať, aká je pravda. Ale keď to Šimečka neurobí, vždy bude Fico začínať a končiť tlačovku touto otázkou,“ odkázal na záver Matovič lídrovi PS.