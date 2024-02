Matovič nie je bobkový list, ale tri litre LSD v polievke, reagoval Blaha na kandidatúru šéfa hnutia Slovensko

O prezidentský palác sa rozhodol zabojovať aj líder hnutia Slovensko (bývalé OĽaNO) Igor Matovič. Ten sa dokonca prirovnal k bobkovému listu, ktorý nikto neje, no bez neho by jedlo nemalo tú pravú chuť.

Kandidatúra bývalého premiéra Matoviča ako aj jeho prirovnanie k bobkovému listu pobavila podpredsedu parlamentu Ľuboša Blahu (Smer-SD). „Zhrňme si to. Matovič ide kandidovať za prezidenta, lebo nechce byť prezidentom. On chce byť, prosím pekne, bobkový list. Perfektné,“ píše Blaha v úvode svojho príspevku na Telegrame.

„Možno by mohol niekto Matovičovi vysvetliť, že jeho metafora je mimoriadne nepresná. On nie je ako bobkový list v polievke – on je akoby ste do polievky naliali tri litre LSD,“ konštatuje Blaha.

„Matovič vidí, že mu klesajú preferencie a tak si myslí, že v prezidentských debatách bude bliakať ako trafený, a že mu to ešte niekto zožerie,“píše ďalej politik Smeru.

„Predpokladám, že do svojho prezidentského programu si dá opäť 500 eur za voľby – však prečo by to, trnavský podvodníček, neskúsil na osady znova s tým istým podvodom. Dokola to isté. Ešte to niekoho baví?“ pýtal sa vo svojom príspevku.

„Opozícia ponúka zase len chaos, bordel, bobkový list a šaškovanie,“ konštatuje v závere Blaha.