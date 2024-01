Chce Matovič ukradnúť šou prezidentským favoritom? Ak pôjde ako buldozér, Korčokovi môže výrazne uškodiť, upozorňuje odborník

O prezidentský palác chce zabojovať aj expremiér a líder hnutia Slovensko (bývalé OĽaNO) Igor Matovič. Podľa odborníka vstupom Matoviča do kampane bude prvé kolo prezidentských volieb o to dramatickejšie a vyhrotenejšie.

Otázkou zostáva, či jeho motívom je pomôcť alebo skôr uškodiť jednému z favoritov prezidentských volieb – Ivanovi Korčokovi. Potvrdenie správy o kandidatúre Matoviča na prezidenta poriadne šokovalo aj odborníka. „Hodne mi to vyrazilo dych. Nepočítal som s tým, že sa k takémuto niečomu Igor Matovič odhodlá,“ reagoval politológ Tomáš Koziak. Hnutie Slovensko (bývalé OĽaNO) odovzdalo podpisy poslancov na poslednú chvíľu a len niekoľko minút pred uplynutím termínu.

Pritom v nedeľnej diskusnej relácii Na telo líderka Za ľudí Veronika Remišová na otázku, či by Igor Matovič dostal jej podpis, ak by sa rozhodol kandidovať na prezidenta odpovedala, že „je to vylúčené a Matovič to sám poprel“.

„Pani Remišová je zjavne o viacerých veciach neinformovaná a toto to len potvrdzuje. Zdá sa mi, že to bolo fakt impulzívne rozhodnutie zo strany Igora Matoviča,“skonštatoval Koziak. „Zber podpisov sa nedá utajiť. Je otázne, ako o tom nemohla vedieť Remišová,“ premýšľal ďalej odborník.

„Poslankyňa klubu nevie o tom, že v rámci strany sa zbierajú podpisy pod kandidatúru svedčí o tom, ako hnutie Slovensko zvnútra vyzerá a ako vnútrostranícka politika tam prebieha,“ podotkol ďalej odborník.

Podraz na Korčoka?

Po zverejnení informácie o kandidatúre Matoviča na prezidenta odborníka ako prvé napadlo, že ide o podraz na Ivana Korčoka, a že týmto krokom sa len odčerpajú hlasy jednému z favoritov prezidentských volieb. „Igor Matovič na seba dokáže naviazať nejakú väčšiu skupinu voličov, mohol by mať výtlak okolo 5 až 7 percent. Je absolútne pochopiteľné a zrejmé, že títo voliči budú chýbať Ivanovi Koročkovi,“ upozornil Koziak.

Igor Matovič má povesť neriadenej strely. Jeho nepredvídavé správanie môže urobiť prvé kolo prezidentských volieb dramatickejším a vyhrotenejším. Foto: SITA/Milan Illík

„Dôsledkom toho, že Matovič priamo odoberie Ivanovi Korčokovi hlasy pri tejto veľmi dôležitej voľbe bude znamenať to, že Matovič bude človek, ktorý týmto rozhodnutím nahnevá časť opozičných voličov, ktorá dúfala ešte v nejaké zbytky jeho racionality. Toto jemu aj jeho hnutiu môže v konečnom dôsledku uškodiť,“ uviedol Koziak.

Chce Matovič pomôcť alebo uškodiť?

Politológ súčasne upozorňuje, že oveľa dôležité bude to, akým spôsobom sa Matovič bude chcieť vymedziť voči Koročkovi. Voči bývalému diplomatovi líder hnutia Slovensko doteraz príliš ostro nevystupoval a Korčok nebol výrazným centrom jeho útokov.

Matovič na stredajšej tlačovej konferencii priznal, že si uvedomuje, že nemá reálnu šancu prezidentské voľby vyhrať. „Nevidíte pred sebou budúceho prezidenta. Nie je to ani mojou úlohou ani snom a nie je to ani v reálnych schopnostiach v krajine, ktorá trpí neláskou k pravde,“ uviedol.

„Je to trošku patetické. Na druhej strane, je to racionálne zhodnotenie jeho pozície a že ide Korčokovi v konečnom dôsledku pomôcť. Len aby to dokázal v kampani aj takto uchopiť a vysvetliť voličom,“ hovorí Koziak.

Igor Matovič sa prirovnal k bobkovému listu, chce byť korením slovenskej politiky. „Do rôznych jedál sa dáva bobkový list, ale nikto ten bobkový list neje. Bez bobkového listu by ale to jedlo nemalo tú pravú chuť,“ hovorí. Foto: SITA/Diana Černáková

V prípade Matoviča môžeme podľa slov odborníka rátať s vyhrotenejšou a ostrejšou kampaň. „Igor Matovič argumentuje veľmi ostro, emotívne, chýba mu diplomatický slovník,“konštatuje Koziak s tým, že možno cieľom Matoviča je takto vyvážiť hendikep a iný typ komunikácie Korčoka.

„Nebude ľahké byť jeho súperom v diskusiách. Matovič bude veľmi tvrdým oponentom. Je oveľa dôraznejší, ostrejší a v televíznych debatách zvykne byť presvedčivý. Má oveľa podrezanejší jazyk ako Ivan Korčok, ktorý je diplomat a nedokáže tú kritiku podať takým ostrým a emotívnym spôsobom ako Matovič. Debaty preto v prvkom kole budú pre Petra Pellegriniho veľmi nepríjemné,“ myslí si Koziak.

Matovič ako jazýček na váhach

Líder hnutia Slovensko deklaroval, že svojou kandidatúrou nechce uškodiť Korčokovi, len mu chce „v mene ľudí“ dávať otázky. „Chcem klásť možno aj nepríjemné, ale adekvátne otázky,“ vysvetľoval Matovič.

„Všetko bude závisieť od toho, ako bude Matovič viesť kampaň: či s Korčokom alebo proti nemu. Keď ju bude viesť s Korčokom, môže mu pomôcť. Ak ju bude viesť proti Korčokovi, tak môže prispieť k tomu, že prezidentom nebude. Výsledok sa prognozuje veľmi tesný medzi Korčokom a Pellegrinim. Bude sa skutočne rozhodovať o každom hlase, a každé slovo, ktoré bude namierené proti týmto kandidátom môže zavážiť,“ myslí si Koziak.

Podľa politológa dôležité bude, akým spôsobom sa Matovič bude chcieť vymedziť voči Korčokovi. „Keď bude kampaň viesť s Korčokom, môže mu pomôcť. Ak ju bude viesť proti Korčokovi, tak môže prispieť k tomu, že prezidentom nebude,“ myslí si Koziak. Foto: SITA/Milan Illík

„Ivanovi Korčokovi môže určite poškodiť, keď sa Matovič v kampani bude správať ako buldozér, čo nebude pre časť Korčokových voličov akceptovateľné, a potom Igor Matovič na konci povie, že to urobil kvôli Korčokovi. Týmto ale týchto voličov, ktorí oceňujú slušný a diplomatický jazyk, len odradí,“ upozorňuje Koziak.

„Tá racionalita v jeho rozhodnutí kandidovať tam je, pokiaľ chce Korčokovi pomôcť a bude to robiť s chladnou hlavou a racionálnym kalkulom a hlavne kvôli tomu, aby uškodil Pellegrinimu,“ doplnil Koziak. Odborník si myslí, že racionálne by bolo od Matoviča to, že vstúpi do prvého kola volieb, aby pomohol Korčokovi, ale v druhom kole otvorene povie svojím voličom, že podporuje Korčoka.

„V konečnom dôsledku Igor Matovič môže byť ten, ktorý toho prezidenta urobí: či to bude Korčok alebo Pellegrini. Môže byť obsahom svojej aktivity tým, kto môže v prípade tesného výsledku byť jazýčkom na váhach,“ zhodnotil Koziak.

Okupovanie mediálneho priestoru

Matovič sa na tlačovej konferencii tiež posťažoval, že jeho hnutie eliminujú a vynechávajú v médiách, nepozývajú ho do diskusií. „My Dnes na Slovensku nežijeme v demokracii, ale žijeme v mediokracii,“ vyhlásil. Podľa Matoviča pár bohatých ľudí ovládlo kľúčové médiá, ktoré sú tak „v rukách mafie, proruských kolaborantov a progresívnych propagandistov“.

Matovič sa sťažuje, že ho nepozývajú do televíznych diskusií. Ide prezidentskou kandidatúrou okupovať mediálny priestor? Líder hnutia Slovensko je známy tým, že miluje reflektory kamier. Foto: SITA/Branislav Bibel

Zdá sa preto, že líder hnutia Slovensko aj takýmto spôsobom sa snaží dostať svoje názory opäť do verejného priestoru. Odborníka sme sa preto pýtali, či Matovič nejde práve ukradnúť show favoritom prezidentských volieb a uzurpovať si pre seba mediálny priestor.

„On show určite ukradne. Čo povedal, len potvrdzuje to, o čom hovoria paradoxne voliči vládnej koalície. Mediokracia, ukradnuté médiá – to sú slová, na ktoré počúvajú voliči Harabina či Danka,“ uzavrel Koziak.