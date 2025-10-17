Maškarovú v pondelok čaká verejné vypočutie na brannobezpečnostnom výbore

Aktuálna šéfka Policajného zboru SRJana Maškarová je momentálne stále v pozícii osoby poverenej výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie.
Pred ustanovením do funkcie prezidentky Policajného zboru totiž musí absolvovať verejné vypočutie pred parlamentným brannobezpečnostným výborom. Ako vyplýva z informácii zverejnených na internetovej stránke Národnej rady SR, vypočutie Maškarovú čaká v pondelok 20. októbra o 13:00.
Riadením bola poverená v januári
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok poveril Maškarovú riadením Policajného zboru v januári po tom, čo z funkcie odstúpil Ľubomír Solák. „Tento rok to bude presne 30 rokov, čo pani generálka je na strane zákona, či už v Policajnom zbore, alebo posledné štyri roky na Národnom bezpečnostnom úrade. Som presvedčený, že je tá správna osoba, ktorá sa ujme riadenia Policajného zboru,“ povedal minister na adresu Maškarovej.
Policajti odmietajú vyjadrenia progresívcov, žiadna paralelná spravodajská štruktúra nejestvuje
Jana Maškarová už bola viceprezidentkou Policajného zboru v rokoch 2018 až 2021. Za svoj cieľ si ako policajná prezidentka podľa vlastných slov stanovila vytvoriť také prostredie, aby policajti neboli frustrovaní a demotivovaní, ale aby boli hrdí na to, kde pracujú. Zamerať sa chce najmä na motivovanie mladých ľudí, vytvorenie dobrých platových podmienok, dobrú zdravotnú starostlivosť, podporu v bývaní a efektívny kariérny rast. Budovať tiež chce dôveru verejnosti v Policajný zbor.
„Chcela by som, aby sa verejnosť obracala s dôverou na Policajný zbor a aby policajti konali nestranne a zákonne. To môžeme dosiahnuť otvorenou komunikáciou s komunitami a so školami,“ zdôraznila v januári.
Opozícia je skeptická
Opozícia je však voči Maškarovej skôr skeptická. Podľa podpredsedu KDHViliama Karasa nie je vhodnou kandidátkou na post prezidentky Policajného zboru SR, keďže pokračuje v nastavenej línii svojho predchodcu.
Manžel policajnej prezidentky Maškarovej je zástupcom šéfa inšpekcie, transparentnosti to podľa KDH neprospieva
„Policajný zbor prešiel reorganizáciou, ktorá oslabila akcieschopnosť polície, zničila jej schopnosti odhaľovať kriminalitu a nedokázala reagovať na zmeny v trestnom zákone, čo vedie k obrovskému počtu nevyšetrených trestných činov a prieťahov vo vyšetrovaní,“ skonštatoval Karas.
Situácia v Policajnom zbore
Podľa podpredsedu strany DemokratiJuraja Šeligu stále neboli dementované reči o tom, že Maškarová má odísť na post do zahraničia a jej náhradník v čele polície by mal byť šéf inšpekcie Branislav Zurian.
„Pani Maškarová, žiaľ, zostáva v tieni ministra vnútra Šutaja Eštoka, reálne neriadi zbor, ale len vykonáva politické príkazy ministra, ktorý sa mstí a realizuje politickú pomstu. Je to smutný obraz, keď generálka musí poslúchať niekoho ako Šutaj Eštok,“ vyhlásil Šeliga. Situácia v Policajnom zbore sa podľa neho nezlepšuje, naopak, zhoršuje sa, kriminalita stúpa a krádeže sú bežným štandardom, ktorému musia podnikatelia čeliť.
Maškarová sa dôrazne ohradila voči spochybňovaniu postupu polície v prípade Gašparovej nehody
„Nehovoriac o šikane policajtov, ktorí vyšetrovali závažnú trestnú činnosť. Rozumiem pani Maškarovej prečo chce skončiť. Obávam sa však, že ak jej nástupca bude Zurian, bude to ešte horšie,“ dodal Šeliga.
Reakcia Spišiaka
Podľa poslanca Progresívneho SlovenskaJaroslava Spišiaka sa Maškarová správa presne podľa očakávaní ministra vnútra. „Do bodky plní všetky jeho požiadavky bez výraznej snahy posúvať Policajný zbor k apolitickosti a plneniu úloh, ktoré sú mu zákonmi určené,“ vyhlásil opozičný poslanec.